Jeszcze jeden rekord Lewandowskiego. Takiego "kata" w całej historii jeszcze nie mieli

Kibice Bayernu z pewnością nie spodziewali się, że niedzielne spotkanie na Allianz Arena zapewni im tyle emocji. Choć po pierwszym kwadransie drugiej połowy Bawarczycy prowadzili 2:0, rywale w ciągu zaledwie trzech minut zdołali doprowadzić do wyrównania. Bramka Serge'a Gnabry'ego z 71. minuty zapewniła jednak gospodarzom zwycięstwo.

Lewandowski ustanawia kolejny rekord

O ile do postawy formacji defensywnej kibice mogą mieć spore zastrzeżenia, to do formy Roberta Lewandowskiego raczej nikt nie powinien mieć wątpliwości. Polak strzelił pierwszego gola meczu, wykorzystując świetne podanie od Jamala Musiali. Było to drugie trafienie kapitana reprezentacji Polski w drugim meczu Bundesligi.

Dzięki wpisaniu się na listę strzelców w starciu z 1. FC Koeln Lewandowski pobił kolejny rekord. Tym razem Polak stał się zawodnikiem, który strzelił najwięcej bramek drużynie z Kolonii w historii jej występów w Bundeslidze. W 16 spotkaniach dokonał tej sztuki aż 15 razy.

Kolejne osiągnięcia Lewandowskiego i Bayernu

Już na początku nowego sezonu "Lewy" pokazuje, że jest w znakomitej formie strzeleckiej. Mecz z 1. FC Koeln był 15. kolejnym z rzędu starciem o punkty, w którym Polak wpisywał się na listę strzelców. Dzięki temu brakuje mu już tylko jednego spotkania do wyrównania kolejnego historycznego osiągnięcia, w którym do tej pory brylował Gerd Mueller.

Trafienie Lewandowskiego oznaczało osiągnięcie również kolejnego drużynowego rekordu. W niedzielę Bayern Monachium stał się zespołem z największą liczbą kolejnych spotkań z rzędu, w których co najmniej raz trafiał do siatki rywala. Obecnie licznik ten wskazuje 73 spotkania.

Kolejne okazje do pobicia rekordów Bawarczycy i Lewandowski będą mieć w najbliższą środę. Podopieczni Juliana Nagelsmanna zmierzą się wówczas z piątoligowym SV Bremer w ramach Pucharu Niemiec.