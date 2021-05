Trener BVB zdradził plany wobec Łukasza Piszczka. "Macie mnie"

Łukasz Piszczek, który 3 czerwca skończy 36 lat, w sobotę rozegra swoje ostatnie spotkanie w Bundeslidze. Jego kontrakt wygasa wraz z końcem sezonu i zamierza wrócić do rodzinnych Goczałkowic, by grać w tamtejszym LKS-ie (trzecia liga, czyli czwarty poziom rozgrywkowy). W ostatnich tygodniach Piszczek odzyskał miejsce - w składzie w trzech ostatnich meczach (2:0 z Unionem, 2:0 z Wolfsburgiem i 3:2 z RB Lipsk) rozegrał pełne 90 minut, tak samo jak i w finale Pucharu Niemiec (4:1 z RB Lipsk).

- Przedłużyłem kontrakt, bo chciałem zakończyć go mistrzostwem lub jakimś trofeum. Jestem tak szczęśliwy i dumny, że aż nie wiem co powiedzieć - mówił Piszczek po tamtym finale, wiedząc, że to jego ostatnie trofeum w barwach BVB. - Piszczek jest moim bohaterem, moim bardzo osobistym bohaterem. To, co pokazał w ostatnich tygodniach - jaką wprowadził stabilizację, jaką dał siłę tej drużynie - było wyjątkowe - powiedział Hans-Joachim Watzke. Ale prezes Borussii Dortmund nie był jedynym, który chwalił Polaka. - Nie możesz być dzisiaj bardziej dumny niż Piszczu. To, co dla nas zrobił, jest niewiarygodne. I mówię to w imieniu całego klubu. Jesteśmy niesamowicie dumni, że możemy mieć tutaj kogoś takiego - powiedział trener Borussii Edin Terzić.

Łukasz Piszczek rozegra ostatni mecz w BVB od pierwszej minuty

Teraz Terzić zdradził, że w sobotę Piszczek zagra od pierwszej minuty. W ten sposób rozegra swoje ostatnie spotkanie w Borussii Dortmund. - Chcemy go pożegnać zwycięstwem i by zająć trzecie miejsce w lidze. Nie lubię mówić o wyjściowej jedenastce, ale tu mnie macie: Piszczu zagra w sobotę - stwierdził Terzić, dla którego to również będzie ostatnie spotkanie w BVB. Niemiec z chorwackimi korzeniami przejął BVB po zwolnieniu Luciena Favre'a i choć uratował pierwszą czwórkę (dającą awans do LM) i zdobył Puchar Niemiec, to odejdzie, bo BVB już wcześniej zdecydowało się zatrudnić Marco Rosego, obecnego trenera Borussii Moenchengladbach.

Piszczek przyszedł do Borussii z Herthy Berlin latem 2010 roku na zasadzie darmowego transferu. Od tego czasu rozegrał w barwach BVB 263 mecze, w których strzelił 16 goli i zaliczył 44 asysty. Dwukrotnie wygrywał mistrzostwo Niemiec, trzykrotnie Puchar Niemiec i tyle samo razy Superpuchar Niemiec.

Borussia Dortmund zagra z szóstym Bayerem Leverkusen (początek spotkania o 15:30) - dla gospodarzy to kluczowe spotkanie w walce o trzecie miejsce. Obecnie ma 61 pkt, czyli tyle samo, co czwarty VFL Wolfsburg, ale BVB ma lepszy bilans bramkowy (+27 do +25 i więcej strzelonych goli). Z tego względu zwycięstwo prawdopodobnie zapewni BVB trzecie miejsce w lidze. Wolfsburg zagra za to u siebie z trzynastym Mainz.