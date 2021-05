Neymar zdradził, co wziąłby od Roberta Lewandowskiego! Perfekcja

Neymar dostał to zadanie tuż przed turniejem "Red Bull Neymar Jr's Five", czyli piątej edycji największego na świecie turnieju piłki pięcioosobowej. - Perfekcyjny piłkarz? Czy mogę brać siebie pod uwagę? Mogę, dobrze - zaczął odpowiadać na pytanie Neymar.

REKLAMA

Zobacz wideo Agent Grosickiego atakuje kluby ekstraklasy! "Jestem zażenowany"

Neymar wziął pod uwagę Lewandowskiego, Ronaldo czy Verrattiego

- Fizyczność Cristiano Ronaldo, elastyczność Zlatana Ibrahimovicia, grę głową Sergio Ramosa, szybkość Kyliana Mbappe, lewą nogę Leo Messiego, moją prawą nogę, ustawianie się Roberta Lewandowskiego, odbiory N'Golo Kante i kreatywność w pomocy Marco Verrattiego - tak według Neymara wygląda przepis na perfekcyjnego piłkarza.

Brazylijczyk opowiedział również o swoich planach na ten rok. - Zamierzam wygrać wszystkie rozgrywki, w których będę brał udział. Nie wiem, czy zagram na igrzyskach olimpijskich, ale kocham wygrywać i brać udział we wszystkich możliwych rozgrywkach. Zobaczymy, co się stanie.

Kolejny gigant zainteresowany Szczęsnym. Polak weźmie udział w wymianie?

PSG w trudnej sytuacji przed ostatnią kolejką Ligue 1

29-letni Brazylijczyk niedawno podpisał nowy kontrakt, który wiąże go z PSG do 30 czerwca 2025 roku. W tym sezonie przez kontuzje rozegrał zaledwie 30 meczów, w których strzelił 17 goli i zaliczył 11 asyst. W ostatniej kolejce PSG będzie walczyło o obronę tytułu mistrza Francji. Paryżanie (79 pkt) muszą wygrać na wyjeździe z Brestem i liczyć na to, że Lille (80 pkt) nie wygra na wyjeździe z Angers. PSG mistrzostwo może zapewnić również remis, ale tylko przy porażce Lille (do gry wejdzie bilans bramkowy: Paryżanie mają bilans +56 przy +40 Lille). PSG teoretycznie może spaść nawet na trzecie miejsce - stanie się tak, jeśli przegra swój mecz, a AS Monaco (77 pkt) pokona na wyjeździe Lens. Przy równej liczbie punktów to PSG będzie wyżej ze względu na lepszy bilans bramkowy: obecnie ma +56 przy 34 Monaco.

Lekarz kadry przekazał nowe wieści nt. Fabiańskiego! Co z wyjazdem na Euro?