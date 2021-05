Media: Jan Urban może wrócić do ekstraklasy! "Wizje się rozjeżdżają"

Nadal niepewna jest przyszłość Marcina Brosza, czyli najdłużej pracującego trenera w ekstraklasie - prowadzi Górnik Zabrze już od pięciu lat (1 lipca 2016 roku). Jak pisze Interia, szefowie klubu ze Śląska są zadowoleni z jego pracy, ale "wizje Brosza oraz dyrektora sportowego Artura Płatka coraz bardziej się rozjeżdżają", dlatego jeden z nich może opuścić klub. Kontrakt Brosza wygasa już 30 czerwca i dlatego Górnik rozgląda się za jego potencjalnymi następcami. Tu do gry wchodzi Jan Urban.

Jan Urban będzie rozmawiał z Górnikiem Zabrze

Urban jest jednym z najpoważniejszych kandydatów do ewentualnego zastąpienia Brosza. W czwartek wrócił z Hiszpanii do Polski, a w piątek ma spotkać się z prezesem Dariuszem Czernikiem, by rozpocząć negocjacje pomimo "swoich oczekiwań i obaw". 59-latek to legenda Górnika - grał w barwach tego klubu w latah 1985-1989, strzelając 54 gole w 124 meczach i zdobywając trzy mistrzostwa Polski oraz Superpuchar, po czym odszedł do hiszpańskiej Osasuny (do Górnika wrócił jeszcze pod koniec kariery w 1998 roku).

Jako trener Urban zdobył dwa mistrzostwa Polski, dwa puchary oraz Superpuchar Polski z Legią Warszawa i Superpuchar Polski z Lechem Poznań. Prowadził również Polonię Bytom, Zagłębie Lubin i Osasunę, a ostatnio Śląsk Wrocław (w sezonie 2017/18).