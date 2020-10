Kuriozalna sytuacja w meczu Bayernu Monachium. "Muszę przyznać, że to było śmieszne"

Bayern Monachium wygrał w sobotę 4:1 z Arminią Bielefeld po dwóch bramkach Roberta Lewandowskiego i Thomasa Muellera. Polski napastnik awansował na pozycję lidera klasyfikacji strzelców Bundesligi, a zespół mistrzów Niemiec na pozycję wicelidera w ligowej tabeli.

Podczas spotkania z Arminią doszło do kuriozalnej sytuacji. Podczas jednego z rzutów wolnych, piłkarze Bayernu ustawili się do muru. Za nimi położył się na murawie Douglas Costa, który jednak nie miał zielonego pojęcia, w jaki sposób się ułożyć. Dopiero po kilku instrukcjach od piłkarzy znajdujących się w murze, leżał w odpowiedni sposób.

- Muszę przyznać, wyglądało to trochę śmiesznie. Ważne było, żeby ręce nie były z przodu. Ale ostatecznie zadziałało - żartował po meczu Manuel Neuer, w rozmowie ze Sky. Hansi Flick wyjaśnił szczegóły całej sytuacji. - Dostał takie polecenie od Lucasa Hernandeza. Zwykle zadanie to wykonuje Joshua Kimmich, ale Douglas też zrobił to dobrze - powiedział trener mistrzów Niemiec.

