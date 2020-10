Noty marzeń dla Lewandowskiego, ale jeden portal ocenę obniżył. Podał uzasadnienie

Bayern Monachium pokonał w sobotę Arminię Bielefeld aż 4:1 i awansował na pozycję wicelidera Bundesligi. Robert Lewandowski zdobył dwie bramki, dzięki którym przejął pozycję lidera klasyfikacji strzelców, a do tego asystował i przyczynił się do strzelenia dwóch goli przez Thomasa Muellera. Polak był zdecydowanym liderem swojego zespołu, za co otrzymał nagrodę bohatera spotkania.

Zobacz wideo Bundesliga. Arminia - Bayern 1:4. Skrót meczu [ELEVEN SPORTS]

Abend Zeitung uznał występ Lewandowskiego za doskonały, przyznając mu najwyższą notę - "1". - Zabłysnął jako asystent, gdy wystawił piłkę Muellerowi na 1:0. Sam także strzelał - napisano w uzasadnieniu oceny, jednocześnie przypominając niesamowity wyczyn Polaka, który zdobył gola w meczu z każdym rywalem, występującym obecnie w Bundeslidze.

"Lewandowski to bohater spotkania"

Najwyższą notę Lewandowskiemu przyznał także portal sport.de. - Był ciągle w biegu, regularnie rozbijał obronę Arminii. Strzelił dwa gola, dwukrotnie podawał. To bohater spotkania - podkreślono w uzasadnieniu oceny gry Polaka.

Z kolei portal spox.de uznał, że Lewandowski zasłużył "tylko" na ocenę "1,5". - Lewandowski mógł zdobyć hat-tricka po uderzeniu głową w pierwszej połowie. Zdobył gola w ośmiu z dziewięciu ostatnich spotkań w lidze, a łącznie w tym czasie strzelił aż 14 bramek - podsumowali ostatnie mecze Polaka dziennikarze portalu.

Przed Robertem Lewandowskim kolejne wyzwanie. Już w środę Bayern Monachium zmierzy się na własnym stadionie z Atletico Madryt w pierwszej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów. Początek spotkania o 21:00, relacja na Sport.pl.

