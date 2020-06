Bayern może stracić gwiazdę! Nagły zwrot akcji. Władze klubu zaskoczone

Jeszcze w maju niemiecki dziennik "Bild" podawał, że w Bayernie Monachium zapadła decyzja o przedłużeniu umowy z Thiago Alcantarą. Hiszpan miał być kolejnym po Thomasie Muellerze, Alphonso Daviesie i Manuelu Neuerze, który zgodził się na pozostanie w niemieckiej drużynie. Teraz to samo źródło informuje jednak o innym rozwiązaniu tej sytuacji.

Z Bayernu odejdzie ważny zawodnik? "Bild": Nie podpisał nowego kontraktu

Thiago miesiąc po poprzednich doniesieniach ma być dużo dalej od przedłużenia umowy. To decyzja zawodnika, który ma chcieć poszukać nowego kierunku i wyzwań najprawdopodobniej w innej lidze. Dla Bayernu, który do tej pory spokojnie prowadził negocjacje z Hiszpanem to spora niespodzianka.

Kontrakt zawodnika wygasa w czerwcu 2021 roku. Bardzo możliwe, że władze niemieckiej drużyny będą chciały sprzedać piłkarza już tego lata, żeby jak najwięcej na nim zarobić. Thiago gra dla Bayernu od 2013 roku, gdy trafił tu z FC Barcelony. W tym sezonie Bundesligi zagrał w 24 meczach, w których udało mu się zdobyć trzy gole.

