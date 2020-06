Legenda niemieckiej piłki nie ma wątpliwości. "Lewandowski nigdy nie poprawi tego rekordu"

Robert Lewandowski imponuje formą w tym sezonie. Strzelił już 48 goli w 41 meczach we wszystkich rozgrywkach. W samej tylko Bundeslidze zdobył 33 bramki, a do końca sezonu została jeszcze jedna kolejka. Bayern w weekend zmierzy się z Wolfsburgiem. To drużyna, której Lewandowski strzela najwięcej goli w Bundeslidze. Jest więc spora szansa, że powiększy jeszcze zdobycz bramkową.

Legenda niemieckiej piłki: Lewandowski nie podbije nigdy rekordu Muellera

Niemieckie media zachwycają się Lewandowskim. Polak walczył w tym sezonie przez długi czas o pobicie rekordu Gerda Muellera. Legendarny Niemiec w sezonie 1971/1972 strzelił 40 goli w Bundeslidze. Zdaniem innego znakomitego niemieckiego piłkarza, Dietera Muellera, nasz kapitan nie poprawi nigdy tego wyniku. - Lewandowski nie będzie nigdy w stanie zdobyć 40 bramek w jednym sezonie jak Gerd Mueller. Ten rekord pozostanie - powiedział Mueller w rozmowie z Abendzeitung. I dodał: Zdobyć 40 bramek jest niezwykle trudne, bo gdy jesteś napastnikiem, polują na ciebie obrońcy i ciężko zakończyć sezon bez kontuzji.

Legenda niemieckiej piłki chwali Lewandowskiego

Lewandowski w tym sezonie także leczył kontuzję, ale chwilę po tym, gdy jej doznał w meczu Ligi Mistrzów z Chelsea, nastała pandemia koronawirusa i Polak miał czas na wyleczenie się. - Miał szczęście, że udało mu się wyleczyć z kontuzji podczas pandemii. Nie zmienia to faktu, że ma świetny sezon i jest wspierany przez kolegów. Dla mnie Lewandowski jest jednym z najlepszych i najbardziej kompletnych napastników ostatniej dekady. Ma wyjątkowe umiejętności - chwali Lewandowskiego Mueller, który był królem strzelców Bundesligi w sezonach 1976/1977 (34 bramki) i 1977/1978 (24 bramki).

Dieter Mueller odpowiedział także na pytanie, co najbardziej ceni w Lewandowskim. - Strzela równie dobrze lewą i prawą nogą, dobrze gra głową i potrafi wykorzystywać wsparcie kolegów. Jest silny, kompletny, podobny do mnie z przeszłości - chwalił Polaka legendarny napastnik.

