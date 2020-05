Matthaeus: Tylko Robert Lewandowski może to zrobić. Mam do niego słabość

Robert Lewandowski znakomicie rozpoczął sezon Bundesligi, strzelając 16 bramek w pierwszych 11 meczach. Dzięki temu pojawiła się szansa, aby pobił rekord Gerda Muellera, który w sezonie 1971/1972 zdobył aż 40 goli, czego dotychczas nikt nie był w stanie powtórzyć.

Matthaeus: Mam słabość do Lewandowskiego

Lothar Matthaeus, ekspert "Sky Sport" napisał w swoim felietonie, że wierzy w Lewandowskiego, ale może nie zdołał pobić rekordu legendarnego Niemca. - Wszyscy wiedzą, że mam słabość do Lewandowskiego. Był i jest najlepszą "dziewiątką" na świecie. Pozostało 8 meczów, a musi strzelać 2 bramki na mecz. Jeśli ktoś może to zrobić, to tylko on. Myślę jednak, że będzie o włos od jego rekordu, ale zabraknie mu jednego albo dwóch goli - podkreślił Matthaeus.

Terminarz nie będzie sprzymierzeńcem Bayernu Monachium i Roberta Lewandowskiego. Już w sobotę zmierzą się z Eintrachtem Frankfurt, a we wtorek zagrają z Borussią Dortmund. Relacje z obydwu spotkań na Sport.pl.

