Łukasz Piszczek nowym kontraktem zaprzeczył sam sobie. Mistrzowska reakcja [WIDEO]

- Już od dłuższego czasu rozmawiamy z Borussią o nowym rocznym kontrakcie. Takiego chcę i ja, i klub. A w czerwcu 2021 będę się już pakował na powrót z Niemiec do Polski - mówił Sport.pl Łukasz Piszczek, obrońca Borussii Dortmund. W środę podpisał nową umowę z niemieckim klubem.

Zobacz wideo Wichniarek o celebrowaniu goli: Dajmy zawodnikom trochę swobody i luzu

Łukasz Piszczek mówił, że 2020 rok będzie dobrym momentem na zakończenie kariery...

Na oficjalnym profilu Borussii Dortmund na Twitterze opublikowano krótki film, w którym ogłoszono przedłużenia kontraktu z Piszczkiem. Przypomniano w nim wypowiedź Polaka sprzed dwóch lat. - Za dwa lata będę miał 35 lat. To nie jest wiek, w którym piłkarz musi nadal grać w piłkę. Nie wiem, co wówczas będzie, ale rok 2020 to będzie dobry moment, by zakończyć karierę - mówił wówczas Piszczek. W odpowiedzi na swoje słowa jedynie rozłożył ręce, co widać w nagraniu.

Piszczek na razie nie myśli o tym, czy za rok mógłby przedłużyć kontrakt o jeszcze jeden rok. Ma już jednak plany na przyszłość. - Zakładam, że w czerwcu 2021 będę się pakował na powrót do Polski. Mam tu swoje sprawy i plany związane z moją akademią piłkarską w Goczałkowicach, z LKS Goczałkowice, w którym chciałbym trochę pograć - stwierdził. Łukasz Piszczek trafił do Borussii Dortmund w 2010 roku z Herthy Berlin. W obecnym sezonie Bundesligi w 21 meczach zdobył jednego gola i zaliczył trzy asysty.

