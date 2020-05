Jest porozumienie! Przyszłość Manuela Neuera wyjaśniona

Jak podaje niemiecki "Bild", Hasan Salihamidzić oraz Oliver Kahn znaleźli rozwiązanie, które usatysfakcjonuje piłkarza i klub. Kilka tygodni temu piłkarz wspomniał, że opisywane warunki są nieprawdziwe. Teraz do uzgodnienia pozostały jedynie szczegóły kontraktu Manuela Neuera.

Manuel Neuer znalazł nić porozumienia z Bayernem Monachium

Od kilku tygodni trwają rozmowy negocjacyjne między Manuelem Neuerem a władzami Bayernu Monachium. Obie strony nie doszły do porozumienia ze względu na warunki przedstawiane przez bramkarza. Spekulowano, jakoby kapitan Bawarczyków oczekiwał od klubu co najmniej 20 milionów euro za sezon oraz kontraktu do 2025 roku.

- Obie te liczby są nieprawdziwe. W rozmowach z Hasanem Salihamidziciem i Oliverem Kahnem byliśmy bardzo elastyczni, jeśli chodzi o czas trwania nowej umowy. A co do wynagrodzenia, to trudno to ująć jedną cyfrą, bo są różne propozycje - przyznał w mediach Manuel Neuer.

Kwestia kontraktu Manuela Neuera skomplikowała się w momencie, gdy Bayern kupił nowego bramkarza, który dołączy do składu po sezonie 2019/2020. Alexander Nuebel, obecnie piłkarz Schalke 04 miał stanowić konkurencję dla 30-letniego Niemca.