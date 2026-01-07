Faworyci Premier League tracą punkty. Komiczny rzut karny

Pierwsza środa nowego roku stała pod znakiem Premier League. Na ten dzień zaplanowano aż osiem spotkań 21. kolejki. Większość z nich była niezwykle emocjonująca, a kibice nie mogli też narzekać na niedobór bramek.

REKLAMA

Zobacz wideo Oto cała prawda o talencie Lewandowskiego. "Ktoś, kto to mówił, po prostu kłamie"

Jedynie pojedynek Crystal Palace z Aston Villą nie nawiązał poziomem do pozostałych meczów. Podopieczni Unaia Emeryego przeważali w pierwszej połowie, a po przerwie nieco lepiej wyglądała drużyna Olivera Glasnera. Matty Cash rozegrał całe spotkanie.

Faworyci zawiedli

Punkty zgubił też Manchester City, który nie dał rady pokonać na własnym boisku Brighton. W pierwszej połowie rzut karny na bramkę zamienił Erling Haaland, a po przerwie odpowiedział Kaoru Mitoma. Norweg ma już na koncie 20 bramek w tym sezonie i zdecydowanie prowadzi w klasyfikacji strzelców.

Wielkie emocje do ostatniego gwizdka przyniosło spotkanie Bournemouth z Tottenhamem. W 9. minucie goście wyszli na prowadzenie po strzale Mathysa Tela, ale jeszcze w pierwszej połowie dla Wisienek strzelali Evanilson oraz Kroupi. Palhinha wyrównał stan meczu w 78. minucie i gdy zdawało się, że mecz zakończy się podziałem punktów Antoine Semenyo pokonał Vicario, dzięki czemu to gospodarze mogli cieszyć się z kompletu punktów.

Zobacz też: 5:0 dla Barcelony! Tak Flick potraktował Lewandowskiego

Najdziwniejszą akcję dzisiejszych spotkań oglądaliśmy w meczu Brentford - Sunderland. W 60. minucie, przy stanie 1:0 dla Brentfordu goście otrzymali rzut karny po faulu na Brobbeyu. Do piłki podszedł Enzo Le Fee. Wziął długi rozbieg, ale postanowił pokonać bramkarza klasyczną panenką. Caoimhin Kelleher wyczuł intencje strzelca, został w środku bramki i pewnie złapał piłkę. Sunderland mógł wyrównać, a po zaledwie kwadransie było już 3:0 dla gospodarzy. Drugą swoją bramkę zdobył Thiago, a ostatniego gola strzelił Jarmoluk.

Outsiderzy nie składają broni

Wielkie emocje oglądali kibice w Burnley. Zaczęło się sensacyjnie. Już w 13. minucie Manchester United przegrywał z przedostatnią drużyną Premier League. Do własnej bramki piłkę skierował Ayden Heaven. W drugiej połowie wynik odwrócił Benjamin Sesko, strzelając gole w 50. oraz 60. minucie. Niedługo później było już 2:2 po trafieniu Jaidona Anthony'ego. Wielka przewaga Czerwonych Diabłów nie przyniosła rezultatu. Rubena Amorima w klubie już nie ma, ale wyniki nie poprawiły się. Na Old Trafford jest naprawdę dużo do naprawy...

Na docenienie zasługuje również wynik czerwonej latarni ligi. Wolverhampton zdobyło punkty w trzecim meczu z rzędu. Po remisie z Manchesterem United i wygranej nad West Hamem tym razem przyszedł czas na wyjazdowy remis z Evertonem. Gospodarze prowadzili po bramce Michaela Keane'a, a w 69. minucie odpowiedział Matheus Mane. Everton kończył mecz w dziewiątkę - w końcowych minutach spotkania sędzia wyrzucił z boiska Keane'a oraz Jacka Grealisha. Wolves nie wykorzystało jednak przewagi liczebnej.

Arsenal przed wielką szansą

Środowe spotkania przyniosły wyniki, które zachwyciły kibiców Arsenalu. Punkty straciły obie drużyny, które w tabeli starają się gonić Kanonierów - zarówno Manchester City, jak i Aston Villa, zremisowały swoje mecze. Oznacza to, że w czwartek podopieczni Mikela Artety będą mogli zwiększyć przewagę nad tymi zespołami do ośmiu punktów. Zadanie jednak nie należy do łatwych, gdyż na Emirates przyjedzie Liverpool.

Wyniki środowych meczów Premier League:

Bournemouth 3:2 Tottenham

Brentford 3:0 Sunderland

Burnley 2:2 Manchester United

Crystal Palace 0:0 Aston Villa

Everton 1:1 Wolves

Fulham 2:1 Chelsea

Manchester City 1:1 Brighton

Newcastle 4:3 Leeds

Tabela Premier League, stan na 7 stycznia: