Niewiarygodne co zrobił Haaland! Kolejna katastrofa drużyny Guardioli

Na otwarcie Boxing Day Premier League Manchester City zremisował 1:1 z Evertonem na Etihad Stadium. Obie drużyny nie są obecnie w najlepszej formie, co sprawiało, że to spotkanie było bardzo ciekawe. Mecz był pełen emocji i trzymał w napięciu do końca.

