A jednak to nie były tylko plotki. Tuchel obejmie giganta? Są po rozmowach

W ostatnich dniach sensacyjne informacje dotyczące dalszej pracy Thomasa Tuchela w Bayernie Monachium obiegły niemieckie media. Wydawało się, że Niemiec odejdzie z klubu, ale jak przekonywał uznany dziennikarz Florian Plettenberg, mogło dojść do nieoczekiwanego zwrotu akcji. Tak się jednak nie stało.

Tuchel łączony z gigantem. Są w kontakcie

Thomas Tuchel na piątkowej konferencji prasowej uciął wszelkie spekulacje. Po sezonie żegna się z Monachium, a w sobotę 18 maja poprowadzi Bayern po raz ostatni. Zespołem, z którym się zmierzy będzie Hoffenheim.

- Porozumienie z lutego pozostaje w mocy. Były rozmowy, ale nie udało nam się dojść do porozumienia. Więc wszystko zostaje tak jak było. Długi sezon łączy ludzi. Mecz z Realem był podstawą do myślenia o zwrocie o 180 stopni. Nie będę tłumaczył szczegółów. To pozostanie za zamkniętymi drzwiami. Porozumienie z lutego pozostaje w mocy - powiedział zgromadzonym na sali dziennikarzom.

To jednak nie oznacza, że po odejściu z Monachium na pewno zrobi sobie przerwę od trenowania. Nowe informacje w tej sprawie przekazał szanowany dziennikarz "Bilda" Christian Falk. Według jego doniesień Tuchel chciałby wrócić do Premier League.

W przeszłości był trenerem Chelsea, z którą wygrał finał Ligi Mistrzów. Dzięki bramce Kaia Havertza jego zespół pokonał w 2021 roku w Lizbonie Manchester City. Nie miałby to jednak być powrót na Stamford Bridge, ale przejęcie posady na Old Trafford.

Notowania Erika ten Haga w Manchesterze United zdają się nie być najwyższe. Holender w kompromitujący sposób odpadł jesienią z Ligi Mistrzów, a w lidze zajmuje 8. miejsce - najgorsze jeśli chodzi o United w erze Premier League. Zespół pod jego wodzą przegrał aż 14 ligowych spotkań, co jest niechlubnym rekordem klubu od 1992 roku.

Tuchel z Manchesterem United łączony jest już od jakiegoś czasu, a według Falka jego otoczenie jest w kontakcie z klubem z czerwonej części Manchesteru. Czas pokaże, czy przełoży się to na konkret w postaci zwolnienia ten Haga i parafowania umowy z Niemcem.