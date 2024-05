Koniec hańby. Upadł najsłynniejszy rosyjski bastion w Europie

Vitesse Arnhem w ostatnich miesiącach miało ogromne problemy. Klub został ukarany odjęciem aż 18 punktów w Eredivisie za nieprzestrzeganie zasad licencyjnych i do tego notował fatalne wyniki na holenderskich boiskach. Finalnie przed ostatnią kolejką sezonu ma na koncie zaledwie pięć punktów i pewny spadek z ligi po 35 latach. Teraz w klubie nadchodzą ogromne zmiany.

REKLAMA

Zobacz wideo WTA Rzym 2024. Tam gra Iga Świątek. Imponujący obiekt!

Koniec. Vitesse odrzuca rosyjską kasę i żegna udziałowca

Od miesięcy Vitesse zmagało się z problemami licencyjnymi i finansowymi. Jednym z udziałowców był rosyjski biznesmen Walerij Oyf i to właśnie on był klubowym problemem. Oligarcha miał być ściśle powiązany z Kremlem i Romanem Abramowiczem, który według "The Guardian" mógł prać w Vitesse pieniądze. Finalnie byłego właściciela Chelsea oczyszczono z tych zarzutów.

Oyf po wybuchu wojny w Ukrainie nie znalazł się jednak w gronie sankcjonowanych oligarchów, ale na wszelki wypadek szukał nabywcy swoich akcji. Finalnie udało mu się to teraz, o czym klub poinformował w oficjalnym komunikacie.

"Firma Vitesse otrzymała dziś dobre wieści od Zeist – w piątek, 17 maja. W końcu Komisja Licencyjna zatwierdziła pożądane przeniesienie udziałów. Dzięki temu Vitesse może skupić się na dokończeniu rozpoczętych procesów. Akcje PMH (Walerij Oyf) wydają się jak najszybciej przekazane niezależnej fundacji Vitesse voor Altijd" - czytamy. Oznacza to, że rosyjskie wpływy w klubie dobiegają końca.

"Vitesse ma także nadzieję, że wkrótce otrzyma dobre wieści z Biura Oceny Inwestycji (WIT), Ministerstwa Gospodarki i Klimatu. Oznacza to, że Vitesse może faktycznie definitywnie zamknąć rozdział z rosyjską przeszłością i przenieść udziały" - dodaje klub.

- Będziemy kontynuować to, co robimy i co tydzień będziemy przyglądać się temu, co zdecyduje Komisja Licencyjna. Do wszystkich kibiców: wydaje się, że pojawiło się światełko w tunelu - dodał pełniący obowiązki prezesa Edwin Reijntjes.

Teraz Vitesse rozpocznie nowy rozdział na drugim poziomie rozgrywkowym w kraju. Z powrotem do Eredivisie ma ich wprowadzić John van den Brom, czyli były trener Lecha Poznań. Holender w przeszłości zagrał dla klubu ponad 300 meczów i zdobył 93 gole, a w sezonie 2011/12 prowadził drużynę jako trener w europejskich pucharach.