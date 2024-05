Polski bramkarz bohaterem! Fenomenalny debiut. Zatrzymał giganta [WIDEO]

Wypożyczony z Legii Warszawa do Rio Ave Cezary Miszta doczekał się debiutu w lidze portugalskiej. Przyszło mu grać z jednym z krajowych gigantów - Benficą. I to był kapitalny debiut w wykonaniu bramkarza. Niewiele brakowało, a zachowałby czyste konto, ale uratował punkt na zakończenie zmagań Ligi Portugal. To był jego pierwszy występ od ponad ośmiu miesięcy.

