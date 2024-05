Zadziwiający widok. Tak wygląda gwiazdor tuż przed finałem LM. "Kucharze go lubią"

Real Madryt i Borussia Dortmund to dwa najlepsze zespoły kończącej się edycji Ligi Mistrzów. Hiszpanie stoją przed szansą wywalczenia dziewiątego w historii triumfu w tych rozgrywkach. Z kolei klub z Dortmundu może dopiero drugi raz wygrać w Lidze Mistrzów. Ostatnio miało to miejsce w sezonie 1996/97.

REKLAMA

Zobacz wideo Nowy trener Lecha już ma pierwszy problem

Szok. Tak Niklas Suele wygląda dwa tygodnie przed finałem Ligi Mistrzów. Kibice zaskoczeni

Jednym z ważniejszych ogniw w układance Borussii jest środkowy obrońca Niklas Suele. 28-latek w przeszłości występował m.in. w Bayernie, z którym święcił największe triumfy w karierze. W 2020 roku razem z Bawarczykami zwyciężył w Lidze Mistrzów, a teraz będzie miał okazje do drugiego triumfu.

Na dwa tygodnie przed finałem najważniejszych klubowych rozgrywek w sieci pojawiły się zdjęcia z jednego treningu Borussii. Kibice zwrócili uwagę na wygląd środkowego obrońcy, który wygląda jakby... miał lekką nadwagę. Obrazki dotarły już też rzecz jasna do Hiszpanii. Tak wygląda Niklas Suele" - czytamy w dzienniku "AS". "Kucharze w Dortmundzie lubią go", "Ale forma" - czytamy z kolei w komentarzach internautów.

Obrońca był już krytykowany za nadwagę kilka miesięcy temu. Wówczas były menadżer Hoffenheim Markus Babbel przyznał, że za czasów gry w juniorskich drużynach Suele nie zwracał zbytnio uwagi na to, co je. - Był też temat jedzenia pizzy sześć razy w tygodniu i kebaba osiem razy - mówił były reprezentant Niemiec.

Finał Ligi Mistrzów zaplanowano na 1 czerwca na godzinę 21:00. Relacja na żywo na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.