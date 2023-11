Probierz przed treningiem podszedł do dziennikarzy. "Będzie dla was ok?"

Wtorkowy trening na bocznym boisku stadionu Legii miał rozpocząć się o 11:30, ale sztab kadry przesunął go na południe. To z powodu dłuższej odprawy, która po śniadaniu czekała zawodników. Przesunięcie zajęć o pół godziny, mimo że to detal, okazało się dość szczęśliwe. Wcześniej piłkarze musieliby wyjść na trening w samym środku wielkiej ulewy, która wtedy przechodziła nad tą częścią miasta. W południe kadrę nieśmiało witało już słońce. Na zajęciach najpierw pojawili się bramkarze: Wojciech Szczęsny, Łukasz Skorupski i Marcin Bułka. Potem na boisku zobaczyliśmy już wszystkich 25 zawodników. Nim rozgrzewka na dobre się zaczęła, w stronę obserwujących trening mediów podszedł Michał Probierz. Udał się głównie do fotoreporterów.

Od oberwania chmury do słońca. "Będzie dla was ok?"

- Będzie dla was ok, jak będziemy trenować na tej stronie boiska? - zapytał. Po wymienieniu kilku uwag dołączył do reszty sztabu. Rozgrzewka rzeczywiście odbywała się po tej stronie, gdzie stali dziennikarze oraz fotoreporterzy. Tak było też w poniedziałek, gdy na rozruch i trening wyrównawczy wyszła tylko część z graczy. To wynik prośby przesyłanej przez Stowarzyszenie Fotoreporterów, aby podczas treningów kadry pracowało się łatwiej i można było zrobić dobre zdjęcia, a nie ścigać kadrowiczów po drugiej stronie boiska.

Za poprzednich szkoleniowców bywało z tym różnie. Sami piłkarze wolą skupiać się na zajęciach, mieć poczucie prywatności i tego, że kamery nie będą podsłuchiwały ich rozmów. Często o wyborze tego, gdzie się trenuje, decyduje stan boiska, np. to, czy gdzieś nie stoi woda. Tym razem jednak selekcjoner uznał, że całe boisko jest ok. "Miły gest" - rozeszło się wśród fotoreporterów.

Odprawy, zmiany, przesunięcia

Probierz na tym zgrupowaniu zmienia zresztą sporo rzeczy dotyczących wstępnego planu kadry. Nie jest to nic nadzwyczajnego. Jak przekazuje jego otoczenie, to optymalizacja funkcjonowania i szanowanie cennego czasu. To dlatego nieznacznie zmieniono poniedziałkową godzinę konferencji prasowej. A we wtorek przesunięto konferencję z rana na popołudnie, zmieniono zawodnika, który będzie na niej gościł (z Marcina Bułki na Jana Bednarka) i lekko opóźniono trening.

Na pierwszej, otwartej i krótkiej części zajęć zawodnicy grali ze sobą w trzech podgrupach. W tej jednej do rozgrzewających się bramkarzy dołączył Robert Lewandowski. Byli tam też Przemysław Frankowski, Jan Bednarek oraz Tymoteusz Puchacz. Gracze najpierw przerzucali do siebie piłkę w kole, a potem asystenci Probierza zarządzili bardziej dynamiczną część rozgrzewki. Zajęcia, w których wzięli udział wszyscy kadrowicze, trwały 75 minut. Nikt nie narzekał na zdrowotne problemy.

Takich jednostek treningowych przed piątkowym meczem z Czechami będą jeszcze dwie. Gracze codziennie mają też po dwie odprawy - jedną rano, drugą wieczorem.

Przypomnijmy, że nawet wygrana w meczu z naszymi południowymi sąsiadami nie zapewni nam awansu na Euro 2024. Meczem z Czechami zakończymy tę część kwalifikacji, a Czesi będą grali jeszcze z Mołdawią. Jeśli wygrają ostatni mecz, to oni - oprócz Albańczyków - dostaną się na przyszłoroczny turniej. Polakom pozostanie wtedy gra w marcowych barażach. Jak jednak zapewniają kadrowicze, w meczu z mocnym rywalem trzeba zachować jakiekolwiek szanse na bezpośredni awans i poprawić atmosferę oraz klimat wokół kadry. Jak powiedział Robert Lewandowski, warto sprawić, aby zwycięstwo było czymś w rodzaju "nowego otwarcia".

Cztery dni po meczu z Czechami Biało-Czerwoni zagrają towarzysko z Łotwą. Oba spotkania odbędą się na Stadionie Narodowym w Warszawie.