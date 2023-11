Ronnie O'Sullivan podjął decyzję. Fani zaniepokojeni stanem legendy

Siedmiokrotny mistrz świata w snookerze oraz legenda tej dyscypliny sportu - Ronnie O'Sullivan - wycofał się z prestiżowego turnieju "Champion of Champions" w angielskim Boltonie. 47-latek przyznał, że musi odpocząć nie tylko fizycznie, ale i psychicznie. Tą informacją na pewno zaniepokoił fanów, ponieważ pod koniec października O'Sullivan przyznał, że zmagał się z wielkimi problemami, które doprowadziły go do głębokiej depresji.

