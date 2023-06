Chamski komentarz reprezentanta Polski. Nie grał z Mołdawią, a i tak się skompromitował

We wtorek reprezentacja Polski skompromitowała się w Kiszyniowie, przegrywając 2:3 z Mołdawią. Drużyna Fernando Santosa uległa 171. zespołowi świata, mimo że do przerwy prowadziła 2:0 po golach Arkadiusza Milika i Roberta Lewandowskiego.

Po przerwie nasi piłkarze zlekceważyli jednak przeciwnika, co skończyło się dla nich tragicznie. - Nie wiem, co się stało. Nigdy czegoś takiego nie przeżyłem - powiedział Fernando Santos.

- Biorę to na siebie - stwierdził Piotr Zieliński, po którego błędzie Mołdawianie zdobyli bramkę kontaktową. - To było niedopuszczalne. Chcieliśmy dograć ten mecz na stojąco. Myślami byliśmy już na wakacjach - wypalił Jan Bednarek.

Chamski komentarz Bielika

Ani minuty w Kiszyniowie nie zagrał Krystian Bielik. 25-latek przesiedział całe spotkanie na ławce rezerwowych, ale nie przeszkodziło mu to w uniknięciu kompromitacji. Tym razem w mediach społecznościowych.

Bielik skomentował post przebywającego na wakacjach Kamil Grosickiego, gdzie napisał. "Zabawa lalala" - napisał piłkarz. "Zabawę to mieliście w Kiszyniowie, kopaczu" - odpowiedział na komentarz jeden z użytkowników Instagrama.

Ten komentarz zdenerwował Bielika, który w chamski sposób odpowiedział użytkownikowi o nicku "kozak0vsky". "Zabawę to miałem z twoją matką na kwadracie" - napisał Bielik. Komentarz reprezentanta Polski zniknął z Instagrama, ale nie zniknął z sieci.

Screenshot komentarza Bielika szybko znalazł się na Twitterze, co podał dalej Krzysztof Stanowski z "Kanału Sportowego". "Krystian Bielik. Reprezentant Polski" - napisał Stanowski, podając dalej wpis ze screenshotem komentarza zawodnika.

"Żenada", "Ależ oni pięknie od mundialu obrzydzają tę reprezentację. Śmieszni ludzie", "Bielik od zawsze miał przewrócone w głowie", "Mentalnie pasuje do kadry", "Piłkarskie zero", "Reprezentant Polski to ostatnio nie brzmi dumnie (chodzi o piłkę kopaną). Postawa Bielika raczej drastycznie nie zmieni tej opinii!" - to tylko część najbardziej kulturalnych komentarzy, które pojawiły się pod wpisem Stanowskiego, odnoszące się do zachowania Bielika.

25-latek to obecnie zawodnik Derby County, z którego najpewniej odejdzie w letnim okienku transferowym. W reprezentacji Polski zagrał 11 razy.