Dodatkowa atrakcja w polskiej lidze. Wniosek niedługo na stole u Kuleszy

Poznaliśmy cztery zespoły, które awansowały na szczebel centralny w Polsce, czyli do drugiej ligi. Mowa o Stali Stalowa Wola, Polonii Bytom, rezerwach ŁKS-u Łódź i Olimpii Grudziądz. To oznacza, że m.in. Wieczysta Kraków spędzi kolejny sezon w trzeciej lidze. W porównaniu do dwóch wyższych poziomów rozgrywkowych to trzecia liga premiuje tylko mistrza w danym sezonie, nie "dając" innym drużynom możliwości do rywalizacji np. w barażach. Z tego skorzystała m.in. Puszcza Niepołomice i Motor Lublin, które awansowały odpowiednio do ekstraklasy i I ligi.

REKLAMA

Zobacz wideo Marciniak sędziował w IV lidze. "Bałem się, że swoją osobowością zabije ten mecz"

Baraże w III lidze? Kluby skierowały pismo do prezesa PZPN. "Fajnie się sprawdza"

Okazuje się, że już w poprzednim sezonie pojawił się pomysł wprowadzenia baraży w III lidze ze strony niektórych klubów z grupy IV. Adam Żurek, prezes Avii Świdnik powiedział "Przeglądowi Sportowemu", że ma zamiar skierować pismo do prezesa PZPN Cezarego Kuleszy w tej sprawie. - Zdajemy sobie sprawę, że awans z trzeciej ligi jest bardzo trudny, co sprawia, że rozgrywki są mniej atrakcyjne zarówno dla klubów jak i kibiców. Taka sytuacja, gdy byłaby możliwość awansu z drugiego miejsca, uatrakcyjniłoby rozgrywki, co też jest istotne. Gramy przecież dla kibiców - przekazał działacz.

Zdaniem Żurka, ta sprawa toczy się już w polskiej federacji. Jak mogłyby wyglądać baraże? Choćby tak, że zespoły, które zajmą drugie miejsce w swoich grupach rywalizują w barażach o awans do II ligi. - Uważam, że powinien być wypracowany model, w którym drużyny z drugich, trzecich miejsc w jakiś sposób zostałyby nagrodzone tym, że mogą powalczyć jeszcze o awans. Fajnie się to sprawdza w pierwszej i drugiej lidze - uważa Ernest Kasia, prezes KS Wiązownica.

Taki pomysł już pojawił się wcześniej ze strony Dariusza Dziedzica, prezesa Siarki Tarnobrzeg. - Wiem, że temat wrócił na wiosnę. Szanse na wprowadzenie tego wiosną są jednak zerowe. Za chwilę zostaną zaakceptowane regulaminy. Jest wariant, że z baraży wchodzi jeden zespół z czterech, dwa z czterech, wariant poszerzenia drugiej ligi albo kosztem jednego zespołu z drugiej ligi - tłumaczy Dziedzic. Jego zdaniem najlepszym rozwiązaniem byłoby zwiększenie II ligi do 20 zespołów (obecnie w niej gra 18 drużyn).

Warto podkreślić, że pewnie wielu klubom pomogłoby ponowne podzielenie II ligi na grupę zachodnią i wschodnią, tak jak przed reformą, do której doszło w sezonie 15/16. - Myślę, że w tej chwili szczebel centralny i PZPN nie zgodziłby się na to, by wrócić do rozwiązania z przeszłości. Z drugiej strony zawsze trzy-cztery zespoły są zauważalne w trzeciej lidze. Stać je na grę na wyższym szczeblu, pod kątem infrastruktury i finansów, nie ukrywam, że ten pomysł nie jest zły, ale raczej utopijny - podsumowuje Dziedzic.