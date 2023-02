"Okłamany" Guardiola może odejść z Manchesteru City. Już dawno ostrzegał klub

Manchester City miał notorycznie łamać zasady finansowego fair play. Premier League wniosła przeciwko niemu ponad 100 zarzutów. Klub nie udostępniał władzom rozgrywek dokładnych informacji o swoich finansach, w tym o zarobkach trenerów i piłkarzy w latach 2009-18. Teraz grożą mu poważne konsekwencje. Zespół może podzielić los Juventusu i mogą mu zostać odjęte ligowe punkty, a w najgorszym razie może skończyć się odebraniem zdobytych tytułów, a nawet karną degradacją.

Burza wokół Manchesteru City. Guardiola zejdzie z tonącego okrętu?

Niezależnie od przyszłych werdyktów afera może wstrząsnąć Manchesterem i to mocno. To nie pierwszy raz, kiedy City zostało poddane kontroli finansowej. Wcześniej zastrzeżenia miała sama UEFA, która nałożyła na drużynę dwuletnią dyskwalifikację. Ostatecznie karę uchylono. Jak przypomniał "The Mirror" w obronie właścicieli klubu stawał trener Pep Guardiola. Jednak osiem miesięcy temu zagroził, że jeśli coś będzie nie tak, sam odejdzie z Manchesteru.

Brytyjski bukmacher Betfair wyliczył, że szansa na odejście Guardioli po poniedziałkowym ogłoszeniu zarzutów wynosi 2/11. Wcześniej szacowano ją na 1/100. Tym samym Hiszpan stał się trzecim najpoważniejszym kandydatem do ustąpienia ze stanowiska spośród wszystkich trenerów klubów Premier League.

Guardiola groził: "Jeśli mnie okłamują..."

Wszystko za sprawą deklaracji sprzed niespełna roku. Guardiola zarzekał się wówczas, że jeśli okaże się, że klubowi działacze oszukiwali go w kwestii finansów, odejdzie. - Dlaczego broniłem klubu i jego ludzi? To dlatego, że z nimi pracuję. Kiedy są o coś oskarżani, proszę ich: "Opowiedzcie mi o tym". Potem wszystko wyjaśniają, a ja im wierzę - mówił 52-letni szkoleniowiec, cytowany przez "The Mirror". - Jeśli mnie okłamują, następnego dnia mnie tu nie będzie. Wyjdę i nie będę już ich przyjacielem - deklarował dosadnie.

Tamte słowa stały się pretekstem do rozważań, czy rzeczywiście Guardiola nie pożegna się z obecnym pracodawcą. Premier League przedstawiła już zarzuty odpowiedniej komisji, gdyby więc Hiszpan dalej bronił klubu, trudno byłoby mu wyjść z tej sytuacji z twarzą.