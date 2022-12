"Biało-czerwona" ławka rezerwowych. Cash, Bednarek i bramkarz z polskiej kadry U-19

Aston Villa przegrał 1:3 z wicemistrzami Anglii, a bohaterem zespołu został 18-letni Stefan Bajcetic, o czym więcej pisaliśmy ->>> TUTAJ. Polacy przesiedzieli cały mecz na ławce, jednak nie był to jedyny polski akcent w tym meczu. Oprócz nich rezerwowym był także Filip Marschall.

Z mundialu prosto do Premier League. Matty Cash i Jan Bednarek na ławce

Trzy tygodnie temu Matty Cash i Jan Bednarek wraz z pozostałymi reprezentantami Polski zakończyli udział na mistrzostwach świata w Katarze. 26 grudnia wrócili do rywalizacji w Premier League, jednak w spotkaniu z Liverpoolem obaj cały mecz przesiedzieli na ławce rezerwowych. Kolejną okazję do gry będą mieli w Nowy Rok - 1 stycznia ich zespół zmierzy się z Tottenhamem.

Jeśli chodzi o Matty'ego Casha to w tym sezonie rozegrał już 13 spotkań w lidze angielskiej - tylko raz wchodził z ławki rezerwowych. W kadrze meczowej nie był tylko trzy razy, kiedy to mierzył się z lekką kontuzją. Z kolei Jan Bednarek latem został wypożyczony przez Aston Villa z Southampton i wystąpił dotychczas zaledwie w czterech meczach ligowych. Ostatnie minuty na boisku zaliczył w spotkaniu z Fulham. Było to 20 października.

W poniedziałkowym meczu oprócz Casha i Bednarka na ławce siedział jeszcze jeden piłkarz z polskimi korzeniami - 19-letni Filip Marschall. Rodzice młodego zawodnika są Polakami. Bramkarz na co dzień występuje w zespole do lat 21 i był to jego pierwszy w historii mecz Premier League, w którym był w kadrze meczowej. Marschall był od dziecka szkolony w Anglii i występuje w tamtejszej reprezentacji młodzieżowej, choć w przeszłości przyjeżdżał na zgrupowania kadry Polski do lat 19.