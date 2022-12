Emiliano Martinez znów zaskakuje. Tym razem tatuażem w nieprzypadkowym miejscu

Choć Emiliano Martinez zdołał podczas katarskiego mundialu zdobyć tytuł najlepszego bramkarza turnieju, jego postać stała się jedną z najbardziej kontrowersyjnych w światowym futbolu. Po mistrzostwach bramkarz reprezentacji Argentyny postanowił jeszcze raz zaskoczyć.

Tatuaż z podtekstem

Po zdobyciu tytułu mistrzowskiego podobnie jak wielu innych zawodników Martinez zdecydował się zrobić sobie tatuaż przedstawiający Puchar Świata. Podstawowy golkiper Aston Villi dokonał tego jeszcze w Argentynie, chwaląc się wszystkim za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Jak wskazują fani oraz sam zawodnik, miejsce zrobienia tatuażu także nie jest przypadkowe. Puchar Świata zostanie z bramkarzem do końca życia po wewnętrznej części lewej łydki, czyli w dokładnie tym samym miejscu, które uratowało reprezentację Argentyny w końcówce dogrywki, gdy Martinezowi udało się obronić strzał Randala Kolo Muaniego.

Kłopoty w klubie

Kilka najbliższych dni będą dla 30-letniego bramkarza ostatnimi pełnymi radości. Zbliża się bowiem jego powrót do klubu, który nie musi być najmilszym w karierze. Trener Unai Emery potwierdził już, że "porozmawia" ze swoim zawodnikiem odnośnie do jego zachowania w trakcie i po mistrzostwach świata. Według zagranicznych mediów nie będzie to jedynie rozmowa wychowawcza. Argentyńczyk ma bowiem zostać poinformowany o konieczności poszukiwania nowego klubu, a jego miejsce ma zająć Bono, podstawowy golkiper reprezentacji Maroka.