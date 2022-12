Jasna przyszłość Luki Modricia. "Kwestia jednego spotkania"

Reprezentacja Chorwacji zajęła trzecie miejsce na niedawno zakończonych MŚ w Katarze. To drugie z rzędu podium dla tego kraju, po zdobyciu srebrnego medalu na mundialu w Rosji w 2018 roku. Na katarskich boiskach pierwszoplanową postacią Chorwatów był niestrudzony życiem 37-letni Luka Modrić. Zdobywca Złotej Piłki z 2018 roku wraca już jednak do Realu Madryt, z którym za kilka miesięcy kończy jego kontrakt.

Real Madryt przedłuży kontrakt z Luką Modriciem. Chorwat jest niezastąpiony

Kończąca się umowa kapitana Realu to z pewnością powód do niepokoju dla kibiców madryckiego klubu. Według zasad zawodnik pół roku przed zakończeniem kontraktu może rozpocząć negocjacje z innymi zespołami. Jak informuje hiszpański dziennik "Marca", nic takiego nie będzie miało miejsca w przypadku chorwackiego piłkarza. Obie strony dojdą do porozumienia w trakcie jednego spotkania, a przystemplują umowę uściśnięciem dłoni.

Modrić jest piłkarzem "Królewskich" od sierpnia 2012 roku, kiedy za 40 milionów euro przeniósł się z Tottenhamu Hotspur. Przez 10 lat Chorwat zaliczył 454 występy w koszulce Realu, w których strzelił 36 goli. Pomocnik zdobył w tym czasie m.in. pięć razy Ligę Mistrzów oraz trzy tytuły mistrza Hiszpanii.

Real Madryt zajmuje aktualnie pozycję wicelidera La Ligi ze stratą dwóch punktów do FC Barcelony. Następny mecz w lidze piłkarze Carlo Ancelottiego rozegrają już w najbliższy piątek (30 grudnia), kiedy zmierzą się na wyjeździe z zespołem Realu Valladolid.

Ubiegłoroczni mistrzowie kraju 21 lutego powrócą również do rozgrywek Ligi Mistrzów. W pierwszym spotkaniu 1/8 finału Real pojedzie na Anfield Road na mecz z Liverpoolem. Będzie to rewanż za ostatni finał Champions League, w którym "Królewscy" pokonali piłkarzy Juergena Kloppa 1:0 po golu Viniciusa Juniora.