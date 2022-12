W 2019 roku kosztował 120 mln euro. Jeszcze tej zimy ma odejść do Premier League

Zimowe okno transferowe zbliża się wielkimi krokami. Wiele wskazuje na to, że jednym z bardziej aktywnych klubów na rynku będzie Chelsea. Według medialnych doniesień klub zapewnił sobie transfer Christophera Nkunku z RB Lipsk w lipcu przyszłego roku. Dodatkowo Chelsea finalizuje transfer Andreya Santosa z Vasco da Gama, a zgodnie z informacjami podawanymi przez Fabrizio Romano, blisko jest też finalizacja ruchu Benoita Badiashile'a z AS Monaco za 40 milionów euro. I wygląda na to, że na tym nie koniec.

Chelsea dokona hitowego transferu? Londyńczycy chcą sprowadzić tej zimy Joao Felixa

Brytyjski dziennik "Daily Telegraph" informuje, że Chelsea planuje hitowy transfer w trakcie styczniowego okna. Klub zarządzany przez Todda Boehly'ego chciałby wypożyczyć Joao Felixa z Atletico Madryt, zawierając w umowie opcję lub obowiązek wykupu po zakończeniu sezonu. "Boehly jest skłonny do szybkiego działania w celu zawarcia umowy. Felix mógłby występować jako lewy lub prawy napastnik" - czytamy w artykule.

Ostatnie wiadomości z hiszpańskich mediów wskazują na to, że przygoda Joao Felixa z Atletico Madryt dobiega końca po trzech latach. Felix został sprowadzony za 120 milionów euro z Benfiki Lizbona, ale nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań. - To największy transfer, jaki dokonał klub, ale jego relacje z trenerem nie są dobre, podobnie jak jego motywacja. Rozsądne jest myślenie, że odejdzie, chociaż chciałbym, żeby został, ale tego chce Felix - mówił Miguel Angel Gil Marin, dyrektor generalny Atletico Madryt.

Chelsea nie jest jedynym klubem, który interesuje się Joao Felixem. Wcześniej media informowały, że portugalskim napastnikiem interesuje się Paris Saint-Germain czy Arsenal. Felix zagrał w osiemnastu meczach tego sezonu we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył cztery bramki i zanotował trzy asysty.