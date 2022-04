Dramat Ronaldo, Rangnick poruszony. "Sam jestem ojcem dwóch synów"

Tragiczne wieści dotarły do nas w Poniedziałek Wielkanocny. Cristiano Ronaldo napisał o śmierci swojego syna w mediach społecznościowych. "To największy ból, jaki może poczuć każdy rodzic. Jedynie narodziny naszej kochanej córeczki dają nam siłę, by przeżyć ten moment z nadzieją i szczęściem. Chcemy podziękować lekarzom i pielęgniarkom za ich wsparcie oraz opiekę. Jesteśmy zdruzgotani tą stratą i uprzejmie prosimy o uszanowanie prywatności w tym trudnym czasie" - czytamy.

Ralf Rangnick o sytuacji Cristiano Ronaldo: Są ważniejsze rzeczy niż piłka nożna

Śmierć nowo narodzonego chłopca poruszyła cały świat. Jeszcze tego samego dnia, wieczorem pojawiło się wiele głosów okazujących współczucie Ronaldo i jego partnerce Georginie Rodriguez. Solidarność z 36-letnim Portugalczykiem oraz jego najbliższym okazali też kibice zebrani na Anfield, stadionie Liverpoolu. W siódmej minucie wszyscy kibice zebrani na trybunach zaczęli bić brawo przez minutę. Wybrali akurat ten czas, bo Ronaldo występuje w Manchesterze United z numerem siódmym.

Wiadomo było, że przy okazji meczu, który odbywa się dzień po tragedii, pojawią się pytania dotyczące sytuacji Cristiano Ronaldo. - To najgorsze, co mogło się przytrafić. Sam jestem ojcem dwóch synów, więc jestem też w pełni świadomy, co to oznacza. Wszyscy jesteśmy z nim i życzymy, aby on i jego rodzina byli razem silni - powiedział Ralf Rangnick, trener Manchesteru United.

Manchester United mierzy się z Liverpoolem na wyjeździe. Już przed meczem pojawiły się głosy o brawach dla Ronaldo, co Rangnick skomentował następująco: - Znów widzimy, że w życiu są ważniejsze rzeczy niż piłka nożna. Cała drużyna, cały klub jest z nim. To dla mnie jasne, że musi być tam, gdzie jest obecnie... ze swoją rodziną - dodał trener.

Cristiano Ronaldo opuścił latem Juventus i przeniósł się do Manchesteru United, w którym grał już w latach 2003-2009. W obecnych rozgrywkach zagrał w 35 meczach i strzelił 21 goli. Dorzucił do tego dorobku także trzy asysty. Manchester United zajmuje piąte miejsce w tabeli i traci trzy punkty do czwartego Tottenhamu.

