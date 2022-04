Poruszające chwile na Anfield. Gest solidarności z Cristiano Ronaldo [WIDEO]

Świat piłki nożnej jest pogrążony w żałobie. Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez przekazali w mediach społecznościowych informację o śmierci syna. Para oczekiwała bliźniaków. Przeżyła tylko córka. - Jesteśmy zdruzgotani tą stratą i prosimy o poszanowanie naszej prywatności w tym trudnym czasie. Nasz synku, jesteś naszym aniołem. Zawsze będziemy cię kochać - napisał piłkarz.

Ronaldo nie zagra na Anfield. Kibice Liverpoolu szykują jednak minutę braw

Podczas meczu Liverpool - Manchester United piłkarze pokazali swoją solidarność z Ronaldo. Zawodnicy wyszli na boisko w czarnych opaskach. Sam Cristano, co zrozumiałe nie znalazł się w kadrze meczowej. Jednak nie tylko piłkarze oddali hołd zmarłemu chłopcu.

Również kibice z Anfield wykonać poruszający gest. W siódmej minucie meczu (Ronaldo gra z tym numerem) przez 60 sekund bili brawo.

Cristiano Ronaldo opuścił latem Juventus i przeniósł się do Manchesteru United, w którym grał już w latach 2003-2009. W obecnych rozgrywkach zagrał w 35 meczach i strzelił 21 goli. Dorzucił do tego dorobku także trzy asysty. Manchester United zajmuje piąte miejsce w tabeli i traci trzy punkty do czwartego Tottenhamu.