Cristiano Ronaldo stracił syna. "Największy ból, jaki może odczuć rodzic"

Od kilku miesięcy było wiadomo, że Cristiano Ronaldo ponownie zostanie ojcem. W październiku ubiegłego roku poinformował, że razem z Georginą Rodriguez spodziewają się bliźniąt. W dzień porodu rodzinę dotknęła największa możliwa tragedia. Jedno z niemowląt nie przeżyło. Informacje o tym dramacie Ronaldo przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Cristiano Ronaldo został ojcem w cieniu dramatu. "Jesteś naszym aniołem"

"Pogrążeni w smutku musimy ogłosić, że umarł nasz ukochany synek. To największy ból, jaki może poczuć każdy rodzic. Jedynie narodziny naszej kochanej córeczki dają nam siłę, by przeżyć ten moment z nadzieją i szczęściem. Chcemy podziękować lekarzom i pielęgniarkom za ich wsparcie oraz opiekę. Jesteśmy zdruzgotani tą stratą i uprzejmie prosimy o uszanowanie prywatności w tym trudnym czasie. Nasz synku, jesteś naszym aniołem. Zawsze będziemy cię kochać" - napisał Cristiano Ronaldo na Instagramie.

Oboje nie dodawali dodatkowych komentarzy w tej sprawie. Z treści wiadomości można jedynie wydedukować, że urodzona tego samego dnia córeczka ma się dobrze i jej zdrowiu nic nie zagraża. Jeżeli pojawią się nowe informacje w tej sprawie, tekst zostanie zaktualizowany.

Dramat Ronaldo i jego partnerki. "Nasze serca są pełne miłości"

"Z radością zawiadamiamy, że spodziewamy się bliźniaków. Nasze serca są pełne miłości - nie możemy się doczekać, aż was poznamy" - pisali jeszcze kilka miesięcy temu w mediach społecznościowych. Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez spotykają się od 2016 roku i wspólnie wychowują czwórkę dzieci: Cristiano Ronaldo Juniora, Alana Martina Dos Santos Rodriguez, Evę Marię Dos Santos i Mateo Ronaldo.

Georgina Rodriguez jest matką najmłodszej córki piłkarzaManchesteru United. Alana Martina Dos Santos Aveiro urodziła się w 2017 roku. Pozostałe dzieci Ronaldo: Eva Maria Dos Santos i Mateo Ronaldo urodziły surogatki. Nigdy nie udzielono informacji na temat matki najstarszego syna 36-latka.

Ronaldo wypowiadał się w przeszłości na temat ojcostwa, które jak sam powiedział, zmieniło jego życie. - Nauczyło mnie miłości, o której istnieniu nie miałem pojęcia. To mnie zmiękczyło i pozwoliło spojrzeć z nowej perspektywy na to, co w życiu jest naprawdę ważne. Patrzenie, jak moja rodzina się powiększa, jest, szczerze mówiąc, największym przywilejem, jaki mnie spotkał. Cieszę się każdą sekundą - mówił przed kilkoma laty w portugalskim "Hola".