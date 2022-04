Mourinho pomógł Michniewiczowi? Zalewski na dobrej drodze. "Idzie wspaniale"

W przeszłości Jose Mourinho wielokrotnie chwalił Nicolę Zalewskiego. Polak nie zdążył dobrze wejść do pierwszego składu AS Romy, a Portugalczyk już go zapewniał, że będzie jego ważnym punktem. - Podobasz mi się, będziesz rozwijał się pod moimi skrzydłami. Nie licz, że będziesz głębokim rezerwowym. Będę na ciebie stawiał - mówił Mourinho, o czym przekonywał ojciec Zalewskiego, pan Krzysztof.

Kilka miesięcy później obserwujemy rozwój Zalewskiego pod okiem Mourinho. - We Włoszech jest już wychwalany pod niebiosa - uśmiecha się w rozmowie z WP SportoweFakty Piotr Czachowski. Zdaniem eksperta pomysł "The Special One", bo tak mówi się o Jose Mourinho, na młodego Polaka może też pozytywnie odbić się na reprezentacji Polski.

- Zapracował na zaufanie trenera, rozwinął się i może nam też zdjąć wiele zmartwień związanych z obsadą lewej strony w reprezentacji - dodaje Czachowski. Nicola Zalewski przechodząc do pierwszego składu AS Romy, występował na pozycji środkowego pomocnika. Przeniesienie piłkarza do linii defensywnej mogło więc zdziwić wielu kibiców. Wydaje się to jednak świetnym rozwiązaniem.

- Okazuje się, że warto było postawić na młodego człowieka, który ma dobrą technikę i imponującą szybkość. Kolejne mecze będą przekonywać Mourinho, że dokonał dobrego wyboru i będzie podbudowywał Polaka kolejnymi szansami - analizuje Czachowski.

Nicola Zalewski rozwiązaniem problemów Czesława Michniewicza? Mourinho miał plan

Czesław Michniewicz też będzie mógł skorzystać z pomysłu Mourinho tyle, że w reprezentacji Polski. W przeszłości na lewej obronie występowali m.in. Maciej Rybus, Tymoteusz Puchacz, Arkadiusz Reca czy Bartosz Bereszyński. Żaden z nich nie jest jednak tzw. pewniakiem, na którego selekcjoner mógłby postawić w ciemno. Wszystko zależy od ustawienia i planu, jaki przygotuje Michniewicz, a przede wszystkim formy prezentowanej przez każdego z nich.

Do czasu mistrzostw świata w Katarze, które rozpoczną się w listopadzie bieżącego roku, Czesław Michniewicz będzie miał kilka okazji na przetestowanie wielu wariantów, ze wszystkimi wspomnianymi wyżej piłkarzami. Piotr Czachowski podkreśla jednak, że w kontekście Zalewskiego to dopiero początek procesu, przez który przechodzi w Romie.

- Może go zaprowadzić do pożądanego, wysokiego poziomu. Na razie idzie to wspaniale. Bardzo dobrze czuje się na lewej stronie, a przecież to prawonożny zawodnik. Mourinho wstawia się za nim. Ich współpraca wygląda coraz lepiej - zakończył ekspert stacji Eleven Sports.

Doświadczenie Zalewskiego rośnie z każdym meczem AS Romy, która zajmuje 5. miejsce w Serie A oraz dotarła do półfinału Ligi Konferencji Europy. Kontrakt 20-latka wygasa z końcem czerwca 2025 roku. Reprezentacja Polski natomiast zagra przed MŚ 2022 w sześciu meczach Ligi Narodów UEFA. Pierwsze zostaną rozegrane w czerwcu, kolejne we wrześniu. Planowane są jeszcze spotkania towarzyskie, ale na razie rywale Biało-Czerwonych pozostają nieznani.