Nagła decyzja Maticia. Kończy swoją przygodę z Manchesterem United

Nemanja Matić występował w Manchesterze United od 2017 roku, kiedy przyszedł do tego klubu z Chelsea za 45 milionów euro. Został zawodnikiem "Czerwonych Diabłów" na osobistą prośbę Jose Mourinho, który współpracował z nim w poprzednim klubie. Nie zdołał jednak zdobyć z drużyną żadnego trofeum. Dotarł jedynie do finału Ligi Europy w zeszłym sezonie, ale tam lepszy po rzutach karnych okazał się Villarreal. Łącznie we wszystkich rozgrywkach Matić zagrał w 183 spotkaniach. Strzelił cztery gole i zaliczył dziewięć asyst.

Nemanja Matic nie wypełni kontraktu z Manchesterem. Odejdzie po sezonie

W tym sezonie Matić rozegrał 26 spotkań. 13 razy wyszedł w pierwszym składzie, a 13 razy wchodził z ławki rezerwowych. 12 spotkań obejrzał z ławki rezerwowych. W piątek poinformował, że obecny sezon jest jego ostatnim w barwach Manchesteru United. Serb postanowił odejść, mimo że jego kontrakt jest ważny do czerwca 2023 roku.

"Po wielu przemyśleniach zdecydowałem, że ten sezon będzie moim ostatnim w Manchesterze United. Poinformowałem zarząd, menadżera i zawodników o swojej decyzji. To był ogromny zaszczyt i przywilej grać dla tego wspaniałego klubu. Wielkie podziękowania dla fanów za ich niezachwiane wsparcie. Teraz dam z siebie wszystko do końca sezonu, aby pomóc moim kolegom z drużyny skończyć jak najlepiej" – napisał 33-latek na Instagramie. Jego decyzja może być umotywowana tym, że w Manchesterze nie mógł liczyć na regularne występy od pierwszej do ostatniej minuty. Natomiast już w listopadzie rozpoczną się mistrzostwa świata. Jego reprezentacja zagra w grupie z Brazylią, Szwajcarią i Kamerunem.

Odejście Maticia z Manchesteru United oznacza, że na koniec sezonu zespół pozostanie bez typowego defensywnego pomocnika. To będzie zmartwienie nowego trenera, bo po sezonie szkoleniowcem przestanie być Ralf Ragnick. Możliwe, że odejść będzie więcej, bo Manchester United w tym sezonie ponownie zawodzi. Zespół zajmuje dopiero siódme miejsce, które nie daje prawa gry w europejskich pucharach. Cristiano Ronaldo i jego koledzy odpadli też już z Ligi Mistrzów i Pucharu Anglii, gdzie przegrali po karnych z drugoligowcem.