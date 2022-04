Trener Brighton zabrał głos ws. kontuzji Jakuba Modera. "Nic dobrego"

Jakub Moder zameldował się na murawie w 83. minucie, zmieniając Solomona Marcha i niespełna dwie minuty później musiał ją opuścić na noszach. Polak stracił piłkę na własnej połowie. Przegrał pojedynek Teemu Pukkim, upadł na murawę i od razu zaczął prosić o pomoc lekarzy.

Jakub Moder z kontuzją kolana. Trener nie ma dobrych wieści

Sytuacja nie wyglądała najlepiej, co może się potwierdzić w najbliższych dniach. - To kontuzja kolana. Jeszcze za wcześnie, aby mówić o szczegółach, ale to nic dobrego - skomentował uraz Modera trenerg Brighton, Graham Potter.

Jakub Moder nie był w stanie opuścić boiska o własnych siłach. Pomocnik został wywieziony z murawy na noszach. Towarzyszyli mu członkowie sztabu medycznego Brighton. Na więcej szczegółów trzeba czekać.

Dla pomocnika reprezentacji Polski był to 32. występ w tym sezonie, z czego 28. w Premier League. Moder we wszystkich rozgrywkach strzelił dwa gole i zanotował cztery asysty. Brighton znajduje się obecnie na 13. miejscu w tabeli z 34 punktami na koncie. Moder jest jednym z podstawowych zawodnik zespołu trenera Pottera i jednym z liderów reprezentacji Polski. 23-latek zagrał w finale baraży do MŚ 2022, w którym pokonaliśmy Szwecję 2:0 i dostaliśmy się na turniej.