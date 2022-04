Pep Guardiola wskazał trenera dla największego rywala. "Musicie go wziąć"

Od wielu tygodni spekuluje się o tym, że latem trener Ajaksu Amsterdam Erik ten Hag zastąpi Ralfa Rangnicka w Manchesterze United. O holenderskiego szkoleniowca zapytano nawet trenera Manchesteru City, Pepa Guardiolę, który z Ten Hagiem miał okazję przez dwa lata współpracować w Bayernie Monachium.

Guardiola o Ten Hagu: To niezwykła osoba. Ale ma też wątpliwości

- To niezwykła osoba, a jego drużyny Ajaksu ogląda się z prawdziwą przyjemnością - mówił Guardiola. Hiszpan nie chciał jednak gwarantować, że misja Erika ten Haga w Manchesterze United by się powiodła.

- Gdybym wiedział to w 100%, to zadzwoniłbym do Manchesteru United i powiedziałbym: "Panowie, musicie go wziąć". Ale nikt tego nie wie. Jak ja trafiłem do Anglii, też nie wiedziałem, czy czekają mnie sukcesy. To dobry trener, bez wątpienia. Ale od odejścia Sir Alexa Fergusona było tam wielu dobrych menedżerów. Nie możecie powiedzieć, że David Moyes nie jest dobrym trenerem, czy Louis Van Gaal lub Jose Mourinho. Uważam, że wszyscy menedżerowie, którzy byli w United, byli fantastyczni - tłumaczył.

"Man United to nie jest klub piłkarski" - zaskakujące słowa słynnego trenera

A czy Erik ten Hag poradziłby sobie w Manchesterze City? - Z pewnością. Myślę, że mógłby zostać wybrany do tej roli, ze względu na swoje podejście do piłki - mówił Pep Guardiola. - Już mówię Txikiemu (Begiristainowi, dyrektorowi sportowemu City - przyp.red), że powinien mnie zastąpić - żartował Katalończyk.

Do kwestii swojej przyszłości odniósł się także w ostatnich dniach sam Erik ten Hag. - Skupiam się tylko na Ajaksie - mówił. - Ale w piłce nic nie jest pewne. W tym biznesie wszyscy się znają. Rozmowy z reprezentantami innych klubów ciągle się zdarzają - to normalne - dodawał Holender.

Erik ten Hag pracuje w Ajaksie Amsterdam od 2017 roku. Zdobył z tym klubem dwa mistrzostwa Holandii i dwa puchary kraju, a i w obecnym sezonie jest na dobrej drodze, by zdobyć ponownie oba te trofea. W Lidze Mistrzów Ajax dotarł nawet do półfinału w 2019 roku, gdy przegrał awans do finału w dwumeczu z Tottenhamem w doliczonym czasie gry. Oprócz Holendra najpoważniejszym kandydatem do pracy w Manchesterze United jest szkoleniowiec PSG - Mauricio Pochettino.