18-latek z Manchesteru United w kadrze Polski. Regularnie zbiera mnóstwo pochwał

- Trzy lata temu Sam Pilger, dziennikarz Four Four Two, wrzucił na Twittera Stopklatkę chłopca podającego piłki na Old Trafford i jego zachwyt po golu Anthony'ego Martiala. Dzisiaj ten chłopiec jest coraz mniej anonimowy dla społeczności MU, bo to Maxi Oyedele, regularny zawodnik Premier League U-18 - można było przeczytać we wrześniu w Newonce.sport.

REKLAMA

Zobacz wideo Smuda podsunął pomysł Peszcze. A ten już działa. Zebrał kapitalną ekipę

Media zdradzają faworytów do objęcia Manchesteru United. Dwa nazwiska

Matka jest Polką, ojciec Nigeryjczykiem

Maxi Oyedele obecnie ma siedemnaście lat, występuje na pozycji defensywnego lub środkowego pomocnika. Potrafi też grać na prawej stronie pomocy. Jego matka jest Polką, a ojciec Nigeryjczykiem. Do Manchesteru United trafił dwa lata temu. Obecnie jest na umowie "scholarship" [stypendium- red.]. W sezonie 2020/2021 zagrał tylko w trzech meczach drużyny Manchester United U-18. Od tego sezonu Maxi Oyedele występuje już reguralnie. W dodatku w podstawowej jedenastce. Dotychczas zagrał już w siedemnastu spotkaniach.

W grudniu ubiegłego roku Maxi Oyedele zadebiutował w rozgrywkach prestiżowego FA Youth Cup. Manchester United pokonał przed własną publicznością Scunthorpe United 4-2. Oyedele wyszedł w wyjściowej jedenastce, grał 61 minut i zdobył swojego debiutanckiego gola w Manchesterze United.

- Uderzenie było nagrodą za świetny występ środkowego pomocnika. Naprawdę momentami pokazywał wielką klasę. Oyedele, po swoim debiucie pod koniec ubiegłego sezonu, zaczął być regularnym zawodnikiem poniżej 18 roku życia. Wystąpił w pięciu kolejnych meczach ligowych przed spotkaniem pucharowym - pisał wtedy portal Unitedinfocus.com.

Oyedele zebrał mnóstwo pochwał od swoich kolegów z drużyny. Byli oni zachwyceni jego grą. Największy młody gwiazdor Manchesteru United - Zidane Iqbal porównał go nawet w poście do Dele Alliego, byłego reprezentanta Anglii i zawodnika Tottenhamu. Oyedele i Alli mają bowiem podobną fryzurę, ale też obaj są pomocnikami i potrafią zdobywać bramki.

Maximillian Oyedele porównywany do Alliego Screen Instagram

Również w grudniu Oyedele zadebiutował w Lidze Młodzieżowej UEFA. Zagrał 90 minut w wygranym przez Manchester United meczu u siebie Young Boys Berno 3:1.

Teraz Polski Związek Piłki Nożnej poinformował o powołaniu tego zawodnika do reprezentacji Polski U-18. Oyedele znalazł się w gronie 24-osobowym zawodników. Będzie miał okazję zagrać w dwóch meczach sparingowych ze Szwajcarią. Pierwsze spotkanie zaplanowano w Bernie na 23 marca o godz.16, a rewanż odbędzie dwa dni później.

Jak gra Oyedele można zobaczyć w linku poniżej

Michniewicz zdradza plan Polaków na finał baraży. "Na to położymy akcent"

Pozostali powołani zawodnicy: