Legia Warszawa może dokonać wielkiego wzmocnienia. Może w tym pomóc były piłkarz

Legia Warszawa straciła w trakcie obecnego okna transferowego dwóch zawodników grających na pozycji prawego wahadłowego. Mowa o Pawle Wszołku oraz Josipie Juranoviciu, którzy dołączyli odpowiednio do Unionu Berlin oraz Celtiku Glasgow. Mistrz Polski w ich miejsce sprowadził Mattiasa Johanssona z tureckiego Genclerbirligi. Legia na rynku transferowym nie powiedziała jednak ostatniego słowa.

REKLAMA

Zobacz wideo Michniewicz: Sytuacja kadrowa jest, jaka jest. Nie chcemy już tego roztrząsać

Media: Michał Karbownik może pomóc Legii Warszawa. Klub może kupić jego konkurenta

Portal meczyki.pl informuje, że Legia Warszawa zamierza wzmocnić pozycję prawego wahadłowego przed zamknięciem letniego okna transferowego. Ze względu na problemy zdrowotne Mattiasa Johanssona oraz Kacpra Skibickiego w rewanżu ze Slavią Praga na tej pozycji wystąpił Artur Jędrzejczyk. W związku z tym sprowadzenie kolejnego zawodnika na prawe wahadło jest wręcz wymagane.

Michał Karbownik został wypożyczony z Brighton do Olympiakosu Pireus z opcją wykupu. Transfer reprezentanta Polski może pomóc Legii, która rozmawia z Grekami na temat Giannisa Masourasa oraz Mohameda Dragera. Masouras w poprzednim sezonie był wypożyczony do Górnika Zabrze, w którego barwach zagrał 25 spotkań i zanotował jedną asystę. Drager z kolei trafił do Olympiakosu rok temu za milion euro z Freiburga. Faworytem Legii jest reprezentant Tunezji, który ma także oferty z ligi tureckiej oraz 2.Bundesligi.

Olympiakos Pireus jest gotowy oddać jednego z tych zawodników bez kwoty odstępnego, natomiast ma zamiar zapewnić sobie w umowie procent od kolejnego transferu. Decyzja o transferze leży po stronie zawodników, którzy na razie zastanawiają się z różnych względów. Nie należy wykluczać, że do transferu Masourasa lub Dragera dojdzie w ostatnich godzinach okna transferowego.