Osiem milionów euro? Za mało! Lech Poznań odrzucił ofertę od lidera

Na początku sierpnia prezesi Lecha Poznań odrzucili ofertę transferu za bardzo utalentowanego, 19-letniego pomocnika Jakuba Kamińskiego w wysokości siedmiu milionów euro. Taką kwotę zaproponował Wolfsburg, aktualny lider Bundesligi.

Kolejna oferta za Kamińskiego odrzucona

Teraz do klubu z Poznania wpłynęła jeszcze większa oferta za Jakuba Kamińskiego. Według informacji "Przeglądu Sportowego" jeden z klubów zaoferował jeszcze więcej niż Wolfsburg. Chodzi o kwotę ośmiu milionów euro. Propozycja ta również została odrzucona przez przedstawicieli lidera ekstraklasy - czytamy w dzienniku.

Umowa Jakuba Kamińskiego wygasa dopiero w 2024 roku, dlatego śmiało można przypuszczać, że skrzydłowy może nawet pobić rekord transferowy Ekstraklasy. Dotychczas najdrożej sprzedanym piłkarzem był Jakub Moder z Lecha Poznań, który trafił do Brighton za ok. 10 milionów euro.

Świetna forma Kamińskiego

19-letni Jakub Kamiński wyrasta na prawdziwy motor napędowy Lecha Poznań w tym sezonie. Skrzydłowy po pięciu meczach ma dwie bramki i asystę i właściwie w każdej akcji pokazuje niezwykłą jakość i wielką dynamikę, z której słynął w momencie wejścia do Ekstraklasy. Teraz potwierdza swój wielki talent i jeśli dalej będzie się tak rozwijać, to wkrótce może spodziewać się powołania od Paulo Sousy na wrześniowe mecze w eliminacjach do mundialu w Katarze.