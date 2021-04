87 minut Modera na Old Trafford. Brighton napędziło trochę stracha faworytowi

Niedzielny mecz na Old Trafford rozpoczął się sensacyjnie, bo już w 13. minucie gry to goście objęli prowadzenie za sprawą Danny'ego Welbecka, byłego napastnika United.

Mimo zdecydowanej przewagi piłkarzy Ole Gunnara Solskjaera, taki wynik utrzymywał się do 62. minuty. Wtedy to jednak wracający po kontuzji Marcus Rashford płaskim technicznym strzałem wykończył kontratak United i doprowadził do wyrównania.

Southampton wygrał u siebie po 3 miesiącach! Bednarek mógł zachować się lepiej

Decydująca bramka padła na osiem minut przed końcem pojedynku. Wtedy to w zamieszaniu w polu karnym najprzytomniej zachował się Mason Greenwood i z bliska przesądził o triumfie Manchesteru.

Niemal całe spotkanie w barwach gości rozegrał reprezentant Polski Jakub Moder. Polak został jednak ustawiony na lewym wahadle i zaliczył przeciętny występ. Michał Karbownik z kolei spędził całe spotkanie na ławce rezerwowych.

Manchester United dzięki tej wygranej umocnił się na drugim miejscu w tabeli Premier League. Brighton z kolei zajmuje 16. pozycję z sześciopunktową przewagą nad strefą spadkową.