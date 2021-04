Manchester City rezygnuje z transferu gwiazdy. Guardiola: To niemożliwe

W poniedziałek Manchester City ogłosił, że po 10 latach klub opuści Sergio Aguero. Od lata 2010 roku, czyli momentu, w którym Argentyńczyk trafił do klubu z Atletico Madryt, stał się jego najskuteczniejszym strzelcem w historii. Aguero strzelił dla Manchesteru City 257 goli, drugi w kolejności Eric Brook ma 177 trafień.

Wraz z końcem obecnego sezonu aktualny kontrakt Aguro z Manchesterem City wygasa i wiemy już, że umowa nie zostanie przedłużona. - Takie decyzje nigdy nie są łatwe. Wszyscy doskonale wiemy, jak wiele dobrego zrobił tu Sergio i jak ważną postacią pozostaje w zespole - na piątkowej konferencji prasowej powiedział Pep Guardiola.

Informacja o odejściu Aguero sprawiła, że natychmiastowo nasiliły się plotki łączące Manchester City z transferem Erlinga Haalanda. Agent gwiazdora Borussii Dortmund w czwartek przebywał w Hiszpanii, gdzie rozmawiał z przedstawicielami FC Barcelony i Realu Madryt. Mino Raiola za kilka dni ma pojawić się na Wyspach, gdzie miałby podjąć rozmowy m.in. z Manchesterem City.

City nie będzie stać na Haalanda?

Guardiola zapewnił jednak, że klub nie pozyska norweskiego napastnika. - Przy tych cenach to niemożliwe. Nie będzie nas na to stać. W dobie pandemii wszystkie kluby zmagają się z problemami finansowymi i u nas nie jest inaczej. W tym momencie wszystko wskazuje na to, że latem nie kupimy napastnika - przyznał Katalończyk.

Wcześniej Manchester City łączony był też m.in. z pozyskaniem Lionela Messiego, którego przyszłość wciąż pozostaje niepewna, jednak coraz mniej wskazuje na to, by Anglicy zgłosili się po gwiazdę FC Barcelony.