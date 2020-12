Absurdalna kara dla Cavaniego. Został uznany za rasistę, choć jedyny rasizm widać w działaniach FA

Edinson Cavani nie zagra w trzech najbliższych meczach Manchesteru United (z Aston Villą, Manchesterem City i Watfordem). Piłkarz został ukarany za rasistowski wpis po meczu z Southampton (3:2). W nim wszedł z ławki i zdobył dwie bramki oraz miał asystę. Napastnik udostępnił na Instagramie wiadomość od znajomego i podpisał ją: "Gracias, negrito" ("Dzięki, czarnuszku"). Kilka godzin później usunął tę fotografię, jednak było już za późno.

REKLAMA

Zobacz wideo Arsenal FC - Manchester City FC 1:4 [Eleven Sports]

Cavani będzie musiał pójść na kurs anty-rasistowski

FA poinformowała, że wpis Cavaniego (można go zobaczyć poniżej) złamał punkt E3.1 regulaminu, czyli był "obelżywy i/lub obraźliwy i/lub niewłaściwy i/lub sprawiał, że malała reputacja futbolu", a do był naruszeniem punktu E3.2, czyli odnosił się do "rasy i/lub koloru skóry i/lub etnicznego pochodzenia". Poza zawieszeniem na trzy mecze, Cavani będzie musiał jeszcze zapłacić 100 tys. funtów kary. Został też wysłany na kurs anty-rasistowski.

Wpis, za który Edinson Cavani został ukarany przez FA Instagram

Klub i piłkarz nie rozumieją kary, ale się nie odwołają

Urugwajczyk, który nie będzie odwoływać się od decyzji FA, od samego początku przekonywał, że nie miał zamiaru nikogo urazić. W oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych przepraszał oraz podkreślał, że jest całkowicie przeciwny rasizmowi i że został źle zinterpretowany, tym bardziej, że w Anglii takie wyrażenia są odbierane inaczej niż w jego ojczyźnie. Sprawę skomentował także klub. "Oczywistym jest dla nas, że w wiadomości Edinsona nie było niczego złośliwego. Usunął ją niezwłocznie, gdy dowiedział się, że mogła zostać źle zinterpretowana, a potem przeprosił. Manchester United i wszyscy nasi gracze są zaangażowani w walkę z rasizmem" – czytaliśmy w oświadczeniu.

"Negrito" a "negro"

Niektórzy angielscy dziennikarze porównywali tę sprawę do tej z 2011 roku, gdy Luis Suarez został zawieszony na osiem spotkań za za użycie słowa "negro" w kontekście Patrice’a Evry. Ale to kompletnie różne sytuacje. Ówczesny snajper Liverpoolu powiedział te słowa podczas boiskowej kłótni, natomiast Cavani używał go w przyjacielski, normalny sposób, a Brytyjczycy przypominali, że przy okazji tamtego śledztwa meksykański snajper Javier Hernandez tłumaczył, że słowa "negrito" można też używać w przyjacielskim kontekście, oczywiście w przeciwieństwie do słowa "negro".

Kara dla Cavaniego to przejaw rasizmu ze strony FA?

Sankcje za absurdalne uważa wielu dziennikarzy jak i pracownicy Academia Argentina de Letras (dosłownie: Argentyńska akademia liter), czyli instytucji zajmującej się studiowaniem hiszpańskiego języka w Argentynie. Przy wykorzystaniu słownikowych definicji przekonywali oni, że słowo "negrito" jest w Ameryce Południowej i w niektórych częściach Andaluzji używane często przez "małżeństwa, pary i ludzi, którzy chcą sobie życzyć wszystkiego, co najlepsze". Uważali też, że karanie Cavaniego za jego wykorzystanie jest przejawem rasizmu ze strony FA, która nadinterpretowała słowa napisane przez piłkarza.

Kolejny mecz w Premier League odwołany. Władze długo zwlekały z decyzją

Urugwajczycy oburzeni ukaraniem Cavaniego

– To idealny przykład globalizowania znaczenia wypowiadanych słów – powiedział Reutersowi urugwajski językoznawca Amparo Fernandez. Agencja cytuje też innych rodaków Cavaniego. Ana Maria Soca mówiła, że matki używały słowa "negrito" jako "czułego słówko używanego w kontekście dzieci, niezależnie od ich koloru skóry", natomiast nauczyciel wychowania fizycznego Martin Oliveira przekonywał, że używa tej frazy w rozmowach ze wszystkimi ludźmi. – Karanie Edinsona za to słowo jest szaleństwem – argumentował mężczyzna.