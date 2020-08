Ależ wpadka organizatorów po meczu Arsenalu z Liverpoolem. "Biedny Aubameyang"

Zobacz wideo FA Cup. Arsenal - Chelsea 2:1. Skrót meczu [ELEVEN SPORTS]

Arsenal pokonał Liverpool 5:4 w rzutach karnych w meczu o Tarczę Wspólnoty, tradycyjnie otwierającym nowy sezon na Wyspach. W podstawowym czasie gry było 1:1 po golach Pierre'a Emericka Aubameyanga i Takumiego Minamino (nie było dogrywki ze względów regulaminowych). Jedynym pechowcem, który pomylił się z 11 metrów był Rhian Brewster, młody piłkarz the Reds.

REKLAMA

Bohaterem spotkania został gaboński napastnik Kanonierów. Aubameyang najpierw w 12. minucie popisał się fantastycznym uderzeniem zza pola karnego, a w serii jedenastek wykorzystał decydującego karnego, pokonując pewnie Alissona, dzięki czemu zespół Artety wywalczył 16. raz w swojej historii Tarczę Wspólnoty.

Wymowna reakcja Gabończyka na brak medalu. "Biedny Aubameyang"

Podczas ceremonii medalowej doszło do wpadki. Wszyscy zawodnicy Arsenalu dostali pamiątkowe medale, oprócz Aubameyanga, który miał go odebrać jako ostatni. Okazało się, że zabrakło jednego krążka dla Gabończyka. Napastnik Arsenalu przyjął tę sytuację z uśmiechem na twarzy i najpierw zabrał słynną paterę, a później w geście triumfu podbiegł do swoich kolegów i uniósł ją w górę.

- Biedny Aubameyang - napisano na twitterowym koncie telewizji ESPN, która zamieściła fragment z świętowania sukcesu Arsenalu po zdobyciu Tarczy Wspólnoty i moment, w którym Gabończyk odbierał paterę.

Przeczytaj także: