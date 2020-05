Pierre-Emerick Aubameyang opuści Arsenal? Chce go kupić gigant! Okazyjna cena

32 występy i 20 goli, to dorobek Pierre'a-Emericka Aubameyanga w tym sezonie. Gaboński napastnik od dawna imponuje formą, ale i tak nie ma dla niego miejsca w zespole Arsenalu. Wszystko przez kontrowersyjne zachowania piłkarza, publiczną krytykę władz klubu i zapraszanie do swojej loży członków Arsenal Fan TV, grupy krytykującej klub.

"Kanonierzy" już teraz zaczynają odczuwać skutki finansowe braku dochodów z dni meczowych i sprzedaży praw telewizyjnych, a może być tylko gorzej. Jeśli sezon Premier League nie zostanie dokończony, a za ostateczne zostaną uznane miejsca po ostatniej rozegranej w pełni kolejce, Arsenal zakończy rozgrywki na 9. miejscu. Tak fatalnej lokaty londyńczycy nie zajęli od lat. 9. pozycja w lidze będzie oznaczać, że Arsenalu w przyszłym sezonie nie będzie grać nawet w Lidze Europy, a co za tym idzie, budżet nie zostanie zasilony premiami UEFA.

Pieniędzy szukać trzeba więc będzie w sprzedaży zawodników. Najwięcej ma dać właśnie Aubameyang. By mieć pewność, że znajdzie się na niego chętny, szefowie Arsenalu zamierzają obniżyć jego cenę z 50 do 35 mln funtów. Władzom klubu zależy na tym, by sprzedać piłkarza latem. Jego kontrakt wygasa bowiem w czerwcu przyszłego roku, a to oznacza, że zimą jego cena spadnie jeszcze bardziej.

Jeremie Aliadiere, były piłkarz Arsenalu, uważa, że "Kanonierzy" popełnił błąd, nie sprzedając Aubameyanga w zeszłe wakacje. Francuz krytykuje politykę prowadzoną przez władze klubu. - Muszą go sprzedać. Arsenal nie może tracić piłkarzy za darmo. Wciąż nie mogę uwierzyć w to, że mają topowego piłkarza, kapitana, który zaczyna sezon, mając ważny kontrakt jedynie na rok.

Aubameyang trafi do PSG?

Jak informuje francuskie "Le10Sport ", sytuację zamierza wykorzystać Paris Saint Germain, które latem postara się kupić Gabończyka. 30-latek miałby zastąpić odchodzącego po sezonie Edinsona Cavaniego. Możliwe też, że Paryż opuści Mauro Icardi, który jest jedynie wypożyczony przez Inter Mediolan. Ba, niewykluczone, że Barcelona lub Real Madryt postarają się latem kupic Neymara.