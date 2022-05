Finał Pucharu Polski, a trybuny świecą pustkami. Tłumy utknęły przed Narodowym

We wtorek Polski Związek Piłki Nożnej poinformował, że decyzją prezydenta Warszawy na poniedziałkowym finale Pucharu Polski pomiędzy Lechem PoznańPublikujRakowem Częstochowa nie będzie możliwe wnoszenie flag o wymiarach większych niż 2m x 1,5m. Oznacza to, że związek nie będzie mógł dopuścić do wniesienia przez kibiców większych sektorówek, które byłyby elementami oprawy.

Kibice utknęli pod stadionem. Trybuny świecą pustkami

W środę PZPN wysłał odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Tego samego dnia prezes Cezary Kulesza rozmawiał m.in. z zastępcą prezydenta Warszawy. To wszystko nie przyniosło jednak skutku. Nie pomogły także kolejne rozmowy z władzami miasta, które umywały ręce, deklarując, że mają związane ręce ze względu na negatywną opinię straży pożarnej, a ta była nieugięta w swoim postanowieniu.

Kibice jednak nie chcieli rezygnować i przywieźli ze sobą oprawy. To spowodowało, że tysiące fanów utknęło pod bramami Stadionu Narodowego. Na 50 minut przed meczem trybuny były całkowicie puste. A dodajmy, że w Warszawie spodziewano się około 20 tysięcy fanów Lecha. Aktualnie stoją oni pod bramami stadionu. W zasadzie pewne już jest, że wielu z nich nie wejdzie na trybuny przed pierwszym gwizdkiem sędziego.

Można się domyślać, że stanowisko straży pożarnej ma ścisły związek z tym, jak wyglądały poprzednie finały Pucharu Polski na Stadionie Narodowym. Praktycznie za każdym razem z tej okazji była odpalana spora liczba środków pirotechnicznych, a większe sektorówki były wykorzystywane przez kibiców do zorganizowania się w tej kwestii. Organizatorzy postanowili też zabezpieczyć murawę przed wrzuceniem rac na boisko i zamontowali ogromne siatki oddzielające trybuny od boiska.

Początek finału Pucharu Polski między Lechem Poznań a Rakowem Częstochowa o godzinie 16. Relacja na żywo w Sport.pl.

