Polski klub pozbawiony pucharu za sezon 2004/2005. PZPN odebrał tytuł

W czerwcu ubiegłego roku Sąd Rejonowy dla Wrocława - Śródmieście wydał wyrok w sprawie korupcji, której mieli dopuścić się działacze klubu Groclen-Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski, w tym m.in. w finale Pucharu Polski z sezonu 2004/2005, wygranego z Zagłębiem Lubin 2:0. Z kolei w lipcu tego roku wyrok w tej sprawie zapadł także w Wydziale Odwoławczym Sądu Okręgowego we Wrocławiu, który prawomocnie skazał byłego menedżera klubu, Władysława K na rok i trzy miesiące pozbawienia wolności w zawieszeniu i 3,5 tys. grzywny.

REKLAMA

Zobacz wideo Dlaczego polskie drużyny nie mogą przygotować się na eliminacje pucharów [Sekcja Piłkarska #61]

W środę, podczas posiedzenia zarządu PZPN, debatowano na temat odebrania Groclinowi-Dyskobolii Grodzisk Wielkopolski wywalczony w sezonie 2004/2005 Puchar Polski. Ostatecznie postawiono, po zapoznaniu się z wyrokami w tej sprawie, odebrać zdobyte trofeum, a jednocześnie przyznawać go innej drużynie.

Jak poinformował PZPN, podejmując taką decyzję, zarząd PZPN kierował się "realizacją uprawnienia statutowego PZPN do podejmowania działań zmierzających do zapewnienia realizacji reguł fair play oraz uczciwej rywalizacji sportowej". Wyroki sądu jednoznacznie przedstawiły fakt, że w finale Pucharu Polski w sezonie 2004/2005 doszło do zjawiska oszustwa sportowego, co stanowi podstawę do decyzji o odebraniu trofeum.

Przeczytaj także: