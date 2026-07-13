Ten kraj przyjmie Rosjan z otwartymi ramionami

Niedawna decyzja MKOl o tymczasowym uchyleniu zawieszenia Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego spowodowała lawinę w świecie sportu. Rosjanie mają wrócić do udziału w zawodach międzynarodowych m.in. w siatkówce. Najważniejsza dla nich jest jednak piłka nożna.

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Rosja chce wrócić na piłkarskie boiska. Szwajcarzy już ich zapraszają

W tym przypadku o powrót nie powinno być tak łatwo. Nawet gdyby FIFA chętnie przywróciła Rosję do rozgrywek międzynarodowych, to ostateczny głos należy do UEFA - to ona organizuje europejskie eliminacje do mistrzostw świata i Europy. Europejska federacja na powrót Rosjan nie patrzy zbyt przychylnie, a powodem jest chaos, który by wyniknął z takiej decyzji. Według portalu sports.ru aż 20 państw UEFA zapowiedziało bojkoty potencjalnych meczów z Rosją. Wśród nich znajduje się też Polska.

Nie wszyscy są jednak Rosjanom niechętni. Serwis sport24.ru cytuje wypowiedź Christiana Constantina, właściciela szwajcarskiego klubu FC Sion, który jest gotów ugościć reprezentację Rosji oraz kluby z tego kraju na stadionie swojego zespołu.

- Jeśli będzie taka potrzeba, to będziemy w stanie zorganizować oficjalne mecze rosyjskich klubów i rosyjskiej drużyny narodowej na naszym stadionie - powiedział Constantin.

Czy Szwajcar faktycznie byłby na to gotowy? Cóż, w 2025 roku jego FC Sion zagrał dwa mecze w Sankt Petersburgu z tamtejszym Zenitem.

Sam Constantin jest zresztą postacią bardzo barwną, żeby nie powiedzieć, że szaloną. Właścicielem FC Sion jest od 2003 roku. W tym czasie klub zmieniał trenera ponad 50 razy, a raz Szwajcar mianował szkoleniowcem samego siebie. Wśród jego "wyczynów" znajdziemy zwolnienie trenera, dlatego że nie podobał mu się jego zapach, pobicie eksperta telewizyjnego Rolfa Ringera na oczach kamer, zwolnienie trenera w przerwie meczu oraz regularne łamanie przepisów transferowych.

Jednocześnie klub mimo tego wszystkiego był w stanie osiągnąć sukcesy. W trakcie jego kadencji FC Sion czterokrotnie wygrywał Puchar Szwajcarii.