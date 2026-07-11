Zjednoczyli się przeciw Rosji. Oto lista 20 krajów, które grożą bojkotem UEFA

Rosja świętuje od wtorku 7 lipca, gdyż tego dnia Międzynarodowy Komitet Olimpijski zdecydował się znieść ograniczenia nałożone na rosyjskich sportowców i tymczasowo przywrócił w prawach członkowskich Rosyjski Komitet Olimpijski (OKR). Decyzja ta ma przełożenie również na piłkę nożną.

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Rosja wróci do europejskiego futbolu? Jest wielki opór

FIFA była i jest gotowa przywrócić Rosjan (mówił o tym Gianni Infantino). Inne zdanie w tej kwestii ma UEFA, organizująca europejskie rozgrywki klubowe oraz reprezentacyjne (w tym eliminacje do mundialu) , a to również ze względu na sprzeciw licznych krajów członkowskich. Jasno dawały one do zrozumienia, że w obliczu nieustających ataków rosyjskiej armii na Ukrainę nie ma szans na kompromis.

Rosyjski portal sport.ru przekazał nowe informacje. Okazuje się, że przywróceniu Rosji stanowczo sprzeciwia się 20 państw (czy też związków piłkarskich), które "zagroziły bojkotem meczów reprezentacji Rosji, jeśli UEFA zdecyduje się na dopuszczenie jej do rozgrywek międzynarodowych".

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W tym gronie są Ukraina oraz Polska, a poza nimi: Anglia, Belgia, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Rumunia, Szkocja, Szwecja i Walia.

Tak UEFA i FIFA podchodzą do kwestii powrotu Rosji

Wiadomo też, jak do sprawy podchodzą międzynarodowe federacje. "Władze UEFA również sprzeciwiają się obecnie powrotowi Rosjan. FIFA jest bardziej przychylna i poszukuje rozwiązania, które zadowoli wszystkich i pozwoli uniknąć konfliktów" - podkreślono. Jednak bez dopuszczenia do rozgrywek europejskich Rosja nie ma szans na grę w turniejach międzykontynentalnych.

Ostatni mecz o punkty piłkarska reprezentacja Rosji zagrała w listopadzie 2021 r. przeciwko Chorwacji (0:1) w ostatniej kolejce eliminacji mistrzostw świata 2022. Potem rosyjska kadra miała zagrać u siebie półfinał baraży z Polakami, lecz ze względu na inwazję na Ukrainę (24 lutego 2022 r.) do meczu nie doszło, a Rosjanie zostali wyrzuceni z międzynarodowych rozgrywek. Ich kadra obecnie zajmuje 35. miejsce w rankingu FIFA, jest tuż nad reprezentacją Polski.