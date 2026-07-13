Laporta powiedział wprost o przyszłości Raphinhi w Barcelonie

Już we wtorek, 14 lipca o godzinie 21:00 czasu polskiego Hiszpania zmierzy się w półfinale mundialu z Francją. Z tej okazji do Dallas przybył prezydent FC Barcelony, Joan Laporta. 64-latek będzie z trybun wspierał swoich rodaków w walce o awans do finału MŚ, choć w szeregach "Les Bleus" wystąpi m.in. piłkarz Barcelony, Jules Kounde.

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Joan Laporta w USA. Obejrzy mecz Hiszpania - Francja

Laporta został zaczepiony przez hiszpańskich dziennikarzy. Zdążył odpowiedzieć na kilka pytań, w których poruszonych zostało kilka kwestii dotyczących transferów "Dumy Katalonii", a więc m.in. Juliana Alvareza, Karima Adeyemiego, Anthony'ego Gordona czy Ferrana Torresa. Ponadto odniósł się także do przyszłości Raphinhi, łączonego w ostatnim czasie z przenosinami do Arabii Saudyjskiej.

W przypadku Alvareza, wokół którego jest w ostatnich dniach najgłośniej, jeśli chodzi o potencjalne przejście z Atletico Madryt do "Barcy", działacz odpowiedział bardzo stanowczo. "Nie będziemy tańczyć tak, jak ktoś nam zagra" - cytował działacza na łamach Sport.pl Mateusz Gaweł.

Laporta stanowczy wobec przyszłości Raphinhi w Barcelonie

Jeszcze przed rozpoczęciem mistrzostw w USA, Kanadzie oraz Meksyku głośno było o tym, jakoby Raphinha chciał za wszelką cenę zamienić Katalonię na Arabię Saudyjską. Choć uprzednio zostało to zdementowane przez środowisko reprezentanta Brazylii, w tej kwestii kilka słów od siebie dorzucił Laporta. "Raphinha zostaje. Nie mamy żadnego interesu w tym, żeby odszedł z Barcelony. To kluczowy zawodnik. Z Gordonem i Adeyemim widzę, że wzmacniamy atak, ale to nie znaczy, że pozbędziemy się Raphinhi, bo jest dla nas kluczowy. Szkoda, że ??w zeszłym sezonie nie mógł zaprezentować się z jak najlepszej strony w decydujących fragmentach La Liga, Ligi Mistrzów i Pucharu Króla. Wyniki byłyby wówczas inne" - stwierdził.

Występy na imprezach typu mundial, mistrzostwa Europy są dla kibiców na Starym Kontynencie niemałym odnośnikiem tego, z jakiego rodzaju talentem w kontekście transferu do danej drużyny możemy mieć do czynienia. Nie inaczej było z Karimem Adeyemim, który zdecydował się zamienić Dortmund na Barcelonę. "Jesteśmy bardzo podekscytowani Adeyemim. Podobał nam się od jakiegoś czasu. Jest niebezpieczny i szybki, a Deco bardzo dobrze poradził sobie z podpisaniem kontraktu" - przyznał cytowany przez Mundo Deportivo.

Jak wygląda sprawa z Ferranem Torresem. Kilka dni temu "wybuchła bomba", jakoby Hiszpan miał zamienić Barcelonę na Paryż i tamtejsze PSG. "Słyszałem coś o tym, ale nie mamy potwierdzenia. To piłkarz Barcelony, jeden z 14 piłkarzy, których tu mieliśmy. Ferran również radzi sobie bardzo dobrze; za każdym razem, gdy wchodzi na boisko, jest groźny. Świetnie zagrał do Merino, co było doskonałe. Tak czy inaczej, mamy tu na Mistrzostwach Świata świetnych piłkarzy i dlatego ja też tu jestem" - skwitował działacz.

W poniedziałek, 13 listopada FC Barcelona rozpoczęła treningi w swoim centrum klubowym. Wśród piłkarzy, którzy pojawili się na zajęciach znalazł się m.in. Wojciech Szczęsny.