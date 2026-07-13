Trener Chicago Fire zdradził, co powiedział Lewandowskiemu

Po długich tygodniach rozważań Robert Lewandowski podpisał kontrakt z Chicago Fire. Dla kapitana reprezentacji Polski będzie to pierwszy klub spoza Europy. Umowa, obowiązująca do końca 2028 roku, ma opiewać na jedną z największych kwot w historii Major League Soccer - amerykańskiej ligi piłkarskiej.

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Dzień przed prezentacją w nowym zespole, Robert Lewandowski obiecał kibicom Chicago Fire, że będą szczęśliwi z drużyny i zadowoleni z wyników. To łączy się z zapowiedziami działaczy, którzy chcą stworzyć w stanie Illinois najmocniejszy klub MLS, a osiągnąć to mogą między innymi dzięki hitowym transferom.

Piękne słowa Gregga Berhaltera o Robercie Lewandowskim!

W rozmowie dla TVP Sport Gregg Berhalter podkreślił wagę ściągnięcia Lewandowskiego do Wietrznego Miasta. - Myślę, że to świetny moment dla ligi, dla klubu i dla Chicago. Mowa przecież o ikonicznym zawodniku w świecie piłki nożnej, który będzie grać tutaj, w Chicago - powiedział trener Chicago Fire.

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Berhalter zaznaczył, że ma już plan na wkomponowanie Lewandowskiego do swojej drużyny. - Myśleliśmy od jakiegoś czasu o tym, jak go najlepiej wykorzystać na boisku. Ważne jest, by kreować mu dobre sytuacje do strzelania bramek, bo to właśnie robi najlepiej. Będziemy go wdrażać do drużyny od pierwszego dnia. Jesteśmy przekonani, że będzie miał natychmiastowy wpływ na naszą grę - stwierdził.

Trener Chicago opowiedział Lewandowskiemu o drużynie

Ważne dla klubu z Wietrznego Miasta jest też, że Lewandowski może dawać przykład adeptom futbolu. - Przede wszystkim to wzór profesjonalizmu. Robi to od długiego czasu i wie, jak dbać o swoje ciało, jak grać na optymalnym poziomie. Myślę, że będzie wzorem. Po drugie, młodsi piłkarze będą uczyć się od niego poruszania się czy wykończenia akcji - ocenił trener Chicago Fire.

Amerykanin rozmawiał też z Lewandowskim na temat planów na najbliższą przyszłość. - Opowiadałem, jaki mamy zespół, jak gramy, jak chcemy go wykorzystać, czego może się spodziewać na boisku. Jest podekscytowany. Mamy ciekawych zawodników ofensywnych, do których Robert powinien się idealnie wpasować - podsumował Gregg Berhalter.

Już 14 lipca Robert Lewandowski odbędzie pierwszy trening z nowym zespołem. Tego samego dnia będzie miała miejsce oficjalna prezentacja napastnika w Chicago Fire. Debiut możliwy będzie kilka dni później. W nocy z 16 na 17 lipca rywalem podopiecznych Gregga Berhaltera będzie Vancouver Whitecaps, w którym to zespole pierwsze skrzypce gra Thomas Mueller - były kolega Lewandowskiego z Bayernu Monachium.