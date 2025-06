Tak Finowie piszą o dymisji Probierza. Zwrócili uwagę na jedno

Michał Probierz nie jest już selekcjonerem reprezentacji Polski. Po kadencji, która trwała rok i dziewięć miesięcy, 52-letni trener w czwartek ogłosił rezygnację z pełnionej funkcji. - Doszedłem do wniosku, że w obecnej sytuacji najlepszą decyzją dla dobra drużyny narodowej będzie moja rezygnacja ze stanowiska selekcjonera - napisał Probierz w czwartkowym oświadczeniu.

"Wybuch", "Ogromne konsekwencje zwycięstwa". Fińskie media komentują dymisję Probierza

Informacja o odejściu Michała Probierza nie umknęła uwadze fińskim mediom, które jednak nie są zachwycone tym faktem. "Teraz to już wybuch: Ogromne konsekwencje zwycięstwa Sów (przydomek kadry Finlandii - red.)" - pisze portal Iltalehti.fi, przypominając wtorkowe wydarzenia z Helsinek.

"Polacy przystąpili do meczu w stanie wrzenia. W centrum wrzawy byli trener Probierz i gwiazda ataku Robert Lewandowski, który nie zagrał przeciwko Finlandii. Lewandowski odmówił gry pod wodzą Probierza. Trener odebrał napastnikowi opaskę kapitańską przed meczem na Stadionie Olimpijskim w Helsinkach i przekazał ją Piotrowi Zielińskiemu, który nie zagrał przeciwko Finlandii z powodu kontuzji" - relacjonowano.

"Polscy kibice stanęli po stronie Lewandowskiego. Kibice drużyny przyjezdnej na Stadionie Olimpijskim wygwizdali nazwisko Probierza przed meczem, gdy ogłoszono skład reprezentacji Polski i sztab szkoleniowy. Podczas meczu kibice krzyczeli do Probierza, a okrzyki nasiliły się, gdy Finlandia objęła prowadzenie 1–0, a następnie 2–0" - napisano.

Fińscy dziennikarze obawiają się, że we wrześniowym rewanżu w Chorzowie Polacy będą znacznie silniejsi. "Polska jest również kolejnym eliminacyjnym przeciwnikiem dla Sów. Finlandia odwiedzi Polskę we wrześniu, a w tym czasie Polacy będą mieli do dyspozycji nowego trenera i prawdopodobnie Lewandowskiego" - przyznano.

"Probierz był w oku cyklonu w ostatnich dniach. On i największa gwiazda futbolu w kraju, Robert Lewandowski, wdali się w konflikt, który doprowadził do bojkotu reprezentacji przez Lewandowskiego. Sytuacja zaostrzyła się jeszcze bardziej, gdy we wtorek wieczorem Polska przegrała z Finlandią w meczu kwalifikacyjnym do Mistrzostw Świata 1:2" - tak z kolei pisze portal telewizji MTV.

"Odejście trenera nie jest wielkim zaskoczeniem. Zaraz po przegranej z Finlandią prezes PZPN Cezary Kulesza opublikował złowieszczy wpis, w którym powiedział, że zaprosił Probierza, aby omówić jego przyszłość" - zaznaczono.

"To nie wróży dobrze". Finowie zaniepokojeni odejściem Probierza

"To bolesna wiadomość. Szybkie rozwiązanie kryzysu w Polsce nie wróży dobrze drużynie Sów" - tak opisuje sytuację z punktu widzenia Finów dziennikarz portalu "Ilta Sanomat".

"Michał Probierz, trener reprezentacji Polski, który przegrał z Sowami w meczu kwalifikacyjnym do mistrzostw świata, przez ponad 24 godziny wytrzymywał ogromną presję ze strony kibiców i mediów, aż w czwartek rano podał się do dymisji. Dla fanów Sów szkoda, że panowanie Probierza dobiegło końca, ponieważ teraz otwierają się drzwi do powrotu 36-letniego Lewandowskiego" - argumentowano. - "Eksperci komentujący sytuację w polskich mediach byli pewni, że napastnik FC Barcelony ponownie założy koszulkę reprezentacji, gdy we wrześniu Polska i Finlandia zmierzą się w Chorzowie".

Portal "Ilta Sanomat" zauważa, że faworytem do zastąpienia Probierza jest Jan Urban, który w przeszłości strzelił gola reprezentacji Finlandii. "Były napastnik Urban strzelił pierwszego gola w swojej karierze w reprezentacji narodowej w marcu 1987 roku, kiedy Polska pokonała Finlandię 3:1 w meczu towarzyskim" - przypomniano.

Mecz Polska - Finlandia w Chorzowie odbędzie się 7 września. Trzy dni wcześniej, podczas gdy Finowie będą pauzować w eliminacjach, Polacy zagrają w Rotterdamie z Holandią.