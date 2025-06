Ewa Pajor zaprasza na wielkie święto futbolu. Niezwykła gratka dla kibiców

Ewa Pajor i Agata Tarczyńska zapraszają piłkarki i fanów kobiecej piłki do Uniejowa, gdzie w dniach 14-15 czerwca zostanie rozegrana czwarta letnia edycja turnieju Pajor & Tarczyńska Visa Summer Cup 2025. W turnieju organizowanym przez Orły Polska Fundacja Promocji i Wspierania Sportu i Uniejowskie Stowarzyszenie Aktywni wystartują drużyny z Polski i Niemiec.

Wielki turniej z udziałem Ewy Pajor. Wystąpi w nim wyjątkowa drużyna. "Chcemy dać szansę"

Turniej "Pajor & Tarczyńska Visa Summer Cup 2025" odbywać się będzie od 14 do 15 czerwca na Kompleksie boisk im. Włodzimierza Smolarka w Uniejowie. O miano najlepszej rywalizować będzie 10 drużyn. Wśród nich znalazły się m.in. VfL Wolfsburg, Diamonds Academy, Medyk Konin, czy drużyna Pajor Tarczyńska Visa Team, powołana przez ambasadorki turnieju. Znajdą się najlepsze juniorki, które na co dzień nie mogą grać ze swoimi rówieśniczkami. - Chcemy dać szansę młodym piłkarkom, które na co dzień grają w drużynach z chłopcami, aby miały szansę rywalizacji z innymi dziewczynkami - powiedziała Ewa Pajor.

Możliwość zagrania w drużynie Ewy Pajor i Agaty Tarczyńskiej cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. - Otrzymaliśmy ponad 60 zgłoszeń od młodych piłkarek, które chciały zagrać w drużynie Pajor Tarczyńska Visa Team. Finalnie wyłoniłyśmy 15 piłkarek, jednak dostrzegamy olbrzymi potencjał we wszystkich młodych zawodniczkach, które przesłały do nas swoje zgłoszenie - dodała Agata Tarczyńska.

Ewa Pajor zaprasza do Uniejowa. Można zdobyć koszulkę Lewandowskiego

Turniej w Uniejowie to także świetna okazja, by spotkać się z Ewą Pajor i Agatą Tarczyńską, poprosić o autograf, czy zrobić sobie wspólne zdjęcie. Pajor i Tarczyńska spotkają się z piłkarkami i kibicami w niedzielę 15 czerwca podczas finałowego dnia turnieju.

Na kibiców, którzy przybędą do Uniejowa, czeka też wiele atrakcji. - Nasi sponsorzy i partnerzy przygotowali mnóstwo zabaw z nagrodami, a dodatkowo podczas turnieju będziemy licytować gadżety z autografami znanych sportowców, mamy koszulki Ewy, Agaty, Wojciecha Szczęsnego, Roberta Lewandowskiego i piłkę podpisaną przez wiele znakomitości - podsumował prezes Orły Polska Fundacja Promocji i Wspierania Sportu Jakub Witek.