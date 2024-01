Lewandowski przemówił po porażce i się zaczęło. Fani apelują. "Zrób nam przysługę"

Puchar Króla to rozgrywki, które FC Barcelona upodobała sobie szczególnie. Wygrała je aż 31 razy i jest rekordzistką pod względem liczby zdobytych pucharów. Drugie miejsce zajmuje Athletic, który 23-krotnie sięgał po to trofeum. Po środowym meczu tylko jedna z tych drużyn ma szansę na dopisanie kolejnego triumfu. I nie jest to słynny klub z Katalonii.

Porażka FC Barcelony w Pucharze Króla. Robert Lewandowski zabrał głos

Środowy mecz Pucharu Króla obfitował w wielkie emocje. Już po 40 sekundach prowadzenie objęli gospodarze. Inakiego Penę pokonał Gorka Guruzeta. W 26. minucie szczęście uśmiechnęło się do Roberta Lewandowskiego. Yuri Berchiche tak niefortunnie nabił kapitana reprezentacji Polski, że ten mógł świętować kuriozalnego gola. Do przerwy kibice zobaczyli jeszcze jedno trafienie - za to jakie. Lamine Yamal zszedł z piłką do środka i strzałem lewą nogą zaskoczył rywala.

Tuż po przerwie niepewnego Penę uprzedził Oihan Sancet, który z bliska doprowadził do wyrównania. Mimo licznych okazji z obu stron na kolejne gole trzeba było już czekać do dogrywki. W niej, dwukrotnie, trafiali bracia Williams. Najpierw, w 105. minucie prowadzenie gospodarzom dał starszy Inaki, a następnie, już w doliczonym czasie gry dogrywki, wynik ustalił młodszy Nico.

Dogrywkę z poziomu ławki rezerwowych oglądał już Robert Lewandowski. Polak został zmieniony przez Joao Felixa w 78. minucie meczu. Po zakończonym meczu przekazał wiadomość swoim fanom.

"Copa del Rey zakończył się wcześniej, niż chcieliśmy. Musimy być silni jako drużyna i skupić się na kolejnych meczach. Razem Barca" - napisał.

Kibice odnieśli się do słów Lewandowskiego. "Jakbyś był powodem, dla którego tracimy cztery gole"

Kibice w komentarzach nie pozostali obojętni na słowa Lewandowskiego. Co ciekawe wielu z nich okazało Polakowi słowa wsparcia.

"Możesz strzelić hat-tricka i będą ludzie, którzy chcą zobaczyć, jak przegrasz, obwiniając Cię za przegraną, jakbyś był powodem, dla którego tracimy 4 gole" - napisał jeden z internautów. "Lewy, zrób nam przysługę i wyrzuć niekompetentnych z klubu (Roberto)" - dodał inny. "Zasługujesz na prawdziwy klub, nie na ten żart" - skomentował kolejny.

To tylko niektóre z komentarzy, które pojawiły się pod wpisem Lewandowskiego. Polak zdobył w środę swojego czwartego gola w tym roku. Poprzednio trafiał z Barbastro i Osasuną w Copa del Rey i z Realem Madryt w Superpucharze Hiszpanii. Więcej trafień od 36-latka ma w zespole Xaviego w 2024 roku tylko Ferran Torres (5).

Szansa na kolejne trafienie już 27 stycznia. W sobotni wieczór Barcelonę czeka domowy mecz z Villarreal. "Żółta Łódź Podwodna" w tym sezonie zawodzi i zajmuje dopiero 14. miejsce w tabeli. Barcelona jest trzecia i do liderującej Girony traci osiem punktów. Rozegrała jednak o jedno spotkanie mniej.